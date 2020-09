Marija Kolesznyikovát és Makszim Znakot egy minszki börtönben tartják vizsgálati fogságban. Államcsínyre történő felbujtással gyanúsítják őket.

Az Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök hatalmának átadását előkészíteni hivatott ellenzéki Koordinációs Tanács elnökségi tagját, Kolesznyikovát hétfőn rabolták el civil ruhás, maszkos emberek. Kedden kiderült, hogy Ukrajnába akarták toloncolni. Kolesznyikova azonban összetépte az útlevelét, így nem tudta átlépni a határt. Elrablói vélhetően ezután egy minszki fogvatartási központba vitték az aktivistát.

Makszim Znakot pedig szerdán fogták el saját hivatalában. Az ügyvéd Znak, aki ugyancsak elnökségi tag az ellenzéki testületben, nem válaszol a telefonhívásokra, de kollégáinak küldött utolsó üzenetében annyit írt, hogy

„maszk”.

A belarusz nyomozóhatóság a nap folyamán később közölte: a két ellenzéki ellen az ország büntető törvénykönyvének 361-es cikkelye szerint

államcsínyre és az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére való nyilvános felbujtással gyanúsítják.

A cikkely magába foglalja a nemzetbiztonságnak a média vagy az internet használatával történő veszélyeztetés bűnét is.

A tut.by fehérorosz hírportál rámutatott, hogy a Koordinációs Tanács héttagú elnökségéből hatan vagy őrizetben vannak, vagy a hatóságok más országba toloncolták őket. Belaruszban szabadlábon már csak Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írónő tartózkodik. Sajtóértesülések szerint az írónőt külföldi diplomaták védik otthonában, mióta lakásának közelében maszkos férfiakat látott.

Az említett cikkely alkalmazása nem újdonság, már augusztusban ennek alapján indítottak büntetőjogi eljárást az ellenzéki tanács ellen. Annak tagjait pedig korábban be is idézték tanúként, így Kolesznyikovát és Znakot is, most pedig gyanúsítottakká váltak.