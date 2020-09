Fél év után először jelent meg a nyilvánosság előtt Ferenc pápa

A katolikus egyházfő a vatikáni Apostoli Palota Szent Damáz-udvarán beszélt korlátozott számú hívő előtt. Autóban és maszkban érkezett, majd amikor kiszállt, levette. A szervezők a hívek számára kordonok mögött szétszórtan helyeztek el székeket, ennek ellenére sokan a kordonnál tömörültek, és volt köztük olyan, aki levette a maszkját, úgy szólt hangosan a pápához.

Ferenc pápáról – aki az első jezsuita rendi katolikus egyházfő és az első pápa az amerikai kontinensről – közismert, hogy szereti a tömeget közvetlen közelről üdvözölni. Most azonban megtartotta a járvány szempontjából szükséges távolságot, és figyelmeztette hallgatóit, hogy maradjanak ülve a székükön. Egy munkatársa fertőtlenítette az egyházfő kezét, és ő egy pódiumra lépett. Tolmács segítségével beszélt a hívekhez. Elmondta, hogy az igazi személyes jóság a közösségnek is jó, és viszont. Valamint így van ez az egészséggel is. Egy egészséges társadalom gondot visel minden egyes tagja egészségére. Megerősítette azt az intelmét, hogy ne legyen önző egyik nemzet vagy embercsoport sem, s ne próbálja meg kisajátítani magának a koronavírus ellen kifejlesztendő vakcinát, de politikai vagy gazdasági érdekből se használja fel.

A 83 éves katolikus egyházfő, akit 2013 márciusában választottak pápának, a járvány miatt hat hónapig szüneteltette heti audienciáit.