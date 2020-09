Kémek, ápolók, őrök és egy harci kommandó tagjai lettek azokból a tinilányokból, akiket a jemeni polgárháborúban vetettek be. Több mint harminc olyan esetet dokumentáltak, amikor 13 és 17 év közötti lányokat kényszerítettek a seregbe, ami különösen furcsa az ultrakonzervatív Jemenben. Közülük tizenkettő ellen valószínűleg nemi erőszakot is elkövettek.



Ezt tartalmazza az a szakértői jelentés, amelyet a z ENSZ Emberi Jogi Tanácsának megbízására készítettek a 2014-ben indult háborúban elkövetett jogsértésekről. A világszervezet szerint most –.

A szemben álló felek továbbra sincsenek tekintettel a nemzetközi jogra, a jemeni emberek életére, méltóságára és jogaira, miközben külföldi államok - köztük Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, Irán és az Egyesült Államok - folyamatos fegyverszállítással állandósítják a konfliktust

- olvasható a most nyilvánosságra hozott dokumentumban, amely a háború elszenvedőinek több mint 400 beszámolóján alapul.

Leírják, hogy a jemeni gyerekek milyen sokat szenvedtek attól, hogy megtagadták tőlük alapvető emberi jogaikat, köztük a tanuláshoz való jogot, és ehelyett a harcolók közé kellett állniuk, ahol a legkülönbözőbb módokon erőszakoskodtak velük.

Az ENSZ-csoport 259 olyan esetet dokumentált, amelyben gyerekeket fegyveres harcra kényszerítettek az ellenségeskedő felek. Az Irán támogatta, síita húszi lázadók már hétéves korukban elrabolták vagy elraboltatták a fiúkat az iskolákból, szegénynegyedekből és táborokból, vagy megvették őket szüleiktől.

A szakértőket tavaly és az idén már nem engedte be Jemenbe a szaúdi vezetésű nemzetközi katonai koalíció, holott az elvben a nemzetközileg elismert szanaai kormány szövetségese. Ennek az is az oka lehet, hogy a három tényfeltáró szerint a jemeni konfliktusban egyik fél sem ártatlan, mindegyik súlyosan sértette az emberi jogokat, sőt esetenként háborús bűncselekményt is elkövettek. Kamel Dzsendubi, a csoport vezetője hangsúlyozta, hogy ez nem hagyható annyiban.