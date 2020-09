Harminc év múlva több mint egymilliárd menekült lesz

A túlnépesedésre, az élelemhez és a vízhez való hozzáférés hiányára, illetve a természeti katasztrófákra figyelmeztet egy friss tanulmány, amely állítja: 2050-ig több mint egymilliárd ember kell, hogy elhagyja otthonát.

Az Institute for Economics and Peace (IEP) kutatóintézet elemzéséről a Kitekintő írt cikket. Az elemzés abból indul ki, hogy 30 év múlva, tehát 2050-re a világ népessége közel tízmilliárdra nő, ennek következtében pedig kiéleződik a verseny az erőforrások megszerzéséért, feltüzelve a nemzetek közötti konfliktusokat is. Ennek következménye – állítja a tanulmány –, hogy 1,2 milliárd ember kényszerül majd elhagyni az otthonát. A jelenség

Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Afrika szubszaharai térségének kiszolgáltatott részeit érinti.

Kiemelték, hogy csak 2019-ben mintegy 30 millió ember hagyta el otthonát egy jobb élet reményében. A tömeges elvándorlás nagyobb menekülthullámhoz vezet, amelynek hatalmas társadalmi és politikai hatásai lesznek az IEP alapítója szerint.

Az elemzés rávilágít, hogy 2050-re még a stabil országok is sérülékennyé válhatnak, hiszen a klímaváltozás vagy a vagy a vészesen fogyó vízkészlet bizonyos formában a világ összes országára hatással lehet.