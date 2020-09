Trump tudta, hogy halálos veszélyt jelent a Covid, mégis elbagatellizálta

Az amerikai elnök elismerte, hogy tisztában volt a koronavírus jelentette veszéllyel, de elbagatellizálta, mert el akarta – derül ki a Watergate-botrányt felgöngyölítő Bob Woodward sztárújságíró új, „Düh” (Rage) című könyvéből. Woodward azt állítja, hogy az amerikai elnök már hetekkel korábban az első igazolt fertőzéses halál előtt tudatában volt annak: az újt típusú koronavírus veszélyes, légi úton terjed, erősen ragályos, és jóval halálosabb az influenzánál. Nyilvánosan mégis alábecsülte a fenyegetést – írja az interjúk sorozatára támaszkodó könyvében Woodward a CNN jelentése szerint.

– mondta Trump az újságírónak február 7-én, miután Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnök beszélt telefonon.

Oh, leginkább, ööö, a vírusról beszéltünk. Szerintem ő meg fogja oldani, de tudod, ez egy nagyon furfangos helyzet

– válaszolta Trump.

Woodward könyvében az amerikai államfő kijelenti, hogy az elnök dolga a haza védelme. Ennek ellenére februárban elmondta az újságírónak, hogy tud a vírusról, majd márciusban bevallotta, hogy szándékosan titkolta el a nyilvánosság elől azt, amit tud.

Mindig is el akartam bagatellizálni. Most is el akarom, mert nem akarok pánikot kelteni