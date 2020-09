Félmillió embert telepítenek ki a Oregonban a tűzvész miatt

Oregon állam minden nyolcadik lakosát felszólították otthona elhagyására az Egyesült Államok nyugati partján végigsöprő, egyelőre kezelhetetlen tűzvész miatt. Csütörtökön legalább 16 ember vesztette életét a lángok. Csaknem 3000 tűzoltó próbálkozik a közel három tucat lángészek visszaszorításával, de a tűzoltóság vezetői szerint legalább még egyszer ennyi emberre volna szükség ahhoz, hogy a tüzeket ellenőrzési alatt tudják tartani. Kate Brown, az állam kormányzója szerint a hivatalos halálozási számok emelkedni fognak amikor a mentőosztagok elérik a tűz által elpusztított területeket. Ahogy egy sajtókonfererencián fogalmazott,

államunknak még soha nem kellett szembenéznie ilyen fenyegető tűzvésszel szembenéznie.

Oregon legnépesebb városa, a több mint félmilliós Portland is veszélybe került A város polgármestere Ted Wheeler éjszaka szükségállapotot jelentett be. Ezek értelmében bezárják a városi parkokat, kimentési pontokat jelölnek ki azok számára, akiknek esetlegesen el kell majd hagyniuk lakhelyüket, és a városi hatóságok is erősebb jogosítványokat kapnak.

(Borítókép: David Ryder/Getty Images/AFP)