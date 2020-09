Nem enyhül a diplomáciai feszültség Kína és az Egyesült Államok között

Kína korlátozza az amerikai külképviseletek tevékenységét – jelentette be Csao Li-Csien kínai külügyi szóvivő a tárca internetes oldalán. Az intézkedés válaszlépés azokra a korlátozásokra, amelyekről Mike Pompeo amerikai külügyminiszter adott hírt szeptember 2-án. Ezek értelmében a kínai diplomatáknak olyan rutintevékenységekhez is amerikai kormányzati engedélyt kell kérniük, mint egyetemi kampuszok meglátogatása vagy kormánytisztviselőkkel történő találkozások. Ettől kezdve az 50 főnél több főt vonzó kulturális rendezvények megtartásához is engedélyt kell kérnie a kínai nagykövetségnek.

Csao Li-csien erre az intézkedésre utalva „egyenlő méretű korlátozások” bevezetését említette kínai részről, és felszólította az amerikai felet, vonja vissza „elhibázott” döntését.

