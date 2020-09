Több mint 700 női munkatársnak adott fizetésemelést a BBC azóta, hogy kiderült, a férfiak és a nők bére között bizonyos esetekben jelentős különbség van – írja a The Guardian. Mindez Caroline Barlow-nak, a BBC volt alkalmazottjának hivatalos adatigényléséből derül ki, aki 130 000 fontot (átszámítva 50,25 millió forintot) kapott egy bérkiegyenlítési vitában. A leghírhedtebb eset mégsem az övé: a Newswatch műsorvezetője, Samira Ahmed 700 000 fontra (átszámítva körülbelül 270 millió forintra) perelte sikerrel a brit közszolgálati műsorszolgáltatót, miután lényegesen alacsonyabb bért kapott, mint kollégája, a hasonló tematikájú műsort vezető Jeremy Vine. Az ügyben tartott meghallgatások nagyon kínosak voltak a BBC számára, mivel a fizetési tárgyalásokról szóló belső e-maileket is nyilvánosságra hozták.

A 2020 nyarán kötött új szerződések a BBC szerint mára 700 fölé emelték a női munkatársak fizetésének a felülvizsgálatát. Jelenleg kevesebb mint tíz bérkiegyenlítési ügy van folyamatban, de az alkalmazottak körében továbbra is aggodalomra ad okot, hogy bizonyos esetekben a nők még mindig kevesebbet keresnek, mint azok a férfiak, akiket ők menedzselnek.

A brit közszolgálati csatorna kedden mutatja be az első olyan éves jelentését, amely már Tim Davie, a szeptember 1. óta hivatalban lévő új igazgató irányítása alatt készült. A BBC azon van, hogy kompenzálja a nem egyenlő fizetéseket, hogy az új igazgató tiszta lappal indulhasson a következő évben.

A BBC továbbra is folytatná a fizetéskiegyenlítést azok között, akik évente több mint 150 000 fontot visznek haza a vállalattól. Amikor 2017-ben először nyilvánosságra hozták a bérek összegét és az arányokat, kiderült, hogy a legjobban kereső műsorvezetőknek mindössze a harmada nő. Az új éves jelentésben a The Guardian szerint már az szerepel, hogy a legjobban kereső műsorvezetők 45 százaléka nő, igaz, ehhez az is kellett, hogy férfi társaik távozzanak vagy belemenjenek némi bércsökkentésbe. A legjobban kereső munkatárs így is minden valószínűség szerint a Match of the Day kommentátora, a volt válogatott futballista Gary Lineker lesz.