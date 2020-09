Közel 30 millió embert oltana be Dél-Korea – közölte az ázsiai ország egészségügyi minisztériuma. Tízmillió adag oltóanyagot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával fognak biztosítani, a többi vakcinát pedig gyógyszercégektől szerzik be. A szöuli hatóságok úgy kalkulálnak, hogy a teljes immunitás megszerzéséhez egy személynek két adag vakcina beadása lesz szükséges. Az egészségügyi tárca közlése szerint három olyan helyi vállalatot is kiemelten támogatnak, amelyek saját vakcina kifejlesztésén dolgoznak.

Kedden 106 új esetet regisztráltak az országban, ahol 22 ezer felett jár a nyilvántartott fertőzöttek száma. Az 51 milliós lakosságú országban eddig 367 ember halt bele a vírus szövődményeibe.

Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Chung Sung-Jun