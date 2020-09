Trump: A keményekkel és a szemetekkel jövök ki jól

Egy Bob Woodward-kötet mindig garantáltan nagyot szól az amerikai könyvpiacon, de – a kiadók is jól tudják ezt – az elnökválasztás előtt ötven nappal még nagyobbat. Különösen, ha a tét nem kisebb, mint a modern kor legellentmondásosabb elnöke, Donald Trump újraválasztása vagy megbuktatása november 3-án.

A csaknem ötven évvel ezelőtti Watergate-botrány egyik kirobbantójának előző, Félelem (Fear) című könyvét – amely két éve, a 2018-as kongresszusi választások elé időzítve jelent meg – Trump még bagatellizálta, viccnek nevezte. Ebben olyan megállapítások is szerepeltek, miszerint Trump munkatársai iratokat lopkodtak el az elnök asztaláról, hogy minél kevesebb káros döntést hozzon az ország szempontjából.

Most, a Düh (Rage) esetében Trump nem teheti meg, hogy a tagadásba meneküljön: maga állt rá, hogy együttműködik Woodwarddel. Tizennyolc, zömükben rögzített interjút adott neki, sőt az oknyomozó újságírás doyenje ebből már felvételt is nyilvánosságra hozott a könyvbemutató előtt.

Trump elismeri, amit már sokan gyanítottak: minél keményebb és galádabb egy külföldi vezető, annál jobban kijön vele

A könnyűek azok, akiket talán nem annyira kedvelek, vagy nem annyira boldogulok velük

– mondta Trump Woodwardnek. De így elbüszkélkedhet vele, hogy egész jól kijött Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, akit pedig mások „szörnyű alaknak” tartanak. Vagy Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, ezzel a „bőven több mint intelligens” figurával, akivel több mint két tucat levelet váltottak, miközben a két ország 2017-ben a háború szélére sodródott. James Mattis akkori védelmi miniszter pedig – mint megtudjuk – templomban imádkozott, és tornadresszben aludt, hogy mielőbb ugrásra készen legyen, ha riadóztatják.

Ha beszélsz, uralod a kommunikációt

Mindenesetre a Düh a CNN hírcsatorna nemzetbiztonsági elemzője szerint Woodward legfontosabb könyve azóta, hogy Carl Bernsteinnel együtt kirobbantották a Watergate-botrányt, amely 1974-ben Richard Nixon elnök lemondásához vezetett.

Trumpnak esélye sem volt rá, hogy Woodward – aki szerint nem ő a megfelelő ember az elnöki posztra – olyan könyvet írjon, ami hízelgő lesz a számára. De választhatott, nyilatkozik-e vagy sem, márpedig kommunikációs alapelv: ha beszélsz, jobban ura vagy a helyzetnek. Az elnök többek között elmondja:

„kib.szott tábornokai” nyámnyila alakok, akiket jobban érdekelnek a szövetségeseik, mint a kereskedelmi egyezmények (közbevethetjük: ugyan, miért is lenne fordítva?)

szerinte többet tett az amerikai feketékért, mint Abraham Lincoln elnök óta, azaz több mint 150 éve bárki; például azzal, hogy leszorította a munkanélküliséget, de „nem érzi a hálát” ezért

tudta, hogy a koronavírus halálos kór, de még februárban bagatellizálta, mert nem akart pánikot kelteni

Az elnök ez utóbbi nyilatkozata miatt Woodwardöt is bírálta érte: miért nem fordult a nyilvánossághoz ekkor, még februárban, amikor az interjú készült? Miért ült fél évig ezen az információn? A Covid-19-járványban azóta több mint 6,7 millió ember fertőződött meg az Egyesült Államokban, és csaknem 200 ezren haltak bele a kórba. A koronavírus-járvány hatásai az elnök- és kongresszusi választásokat is befolyásolhatják.

Az újságíró válasza erre az:

Úgy véltem, a vírus kínai vonatkozásairól beszélt, mert előző este Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt. És, mint tudja, ekkor, februárban, a vírus még nem tudatosodott az Egyesült Államokban.

Faji alapon gyűlölte Obamát? Tisztán faji alapon gyűlölte Donald Trump a hivatali elődjét, Barack Obamát; ezt állította egy interjúban Michael Cohen, Trump korábbi személyes ügyvédje. De azt sem értette, hogyan választhattak meg egyáltalán egy feketét elnöknek az amerikaiak.

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO márciusban nyilvánította világjárványnak a Covid-19-et.

Pár hónapja John Bolton, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyvéből lett botrány; e szerint Trump például a kínai elnök választási segítségét kérte. A kormány nemzetbiztonsági érvekre hivatkozva be is akarta tiltatni a kötetet, Trump ellenfelei, a demokraták pedig ugyanazért vonták kérdőre Boltont, mint egyesek most Woodwardot: miért ült fontos információkon, hallgatva róluk, egészen a könyvbemutatóig?

A választ alighanem a kiadó – mindkét könyv esetében a New York-i Simon & Schuster – marketingosztályán tudják a legjobban.

Mindenesetre keddi hír szerint a Simon & Schuster nagyesküdtszéki büntetőeljárás elé néz Bolton könyvének kényes tartalma, államtitkok esetleges kiszivárogtatása miatt.