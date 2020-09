Elérte a szárazföldet a Sally hurrikán

A hurrikán szerda hajnalban, Alabamánál érte el a szárazföldet a Saffir–Simpson-féle hurrikánskála szerinti 2-es erősségű viharként, ami magyarra fordítva óránként 154–177 kilométeres szélerősséget jelent. Délelőttre 1-es erősségűre gyengült a vihar, ami 119–153 kilométeres óránkénti sebességet jelent.

A többi területen a hurrikán továbbra is 2-es erősségű.

A legnagyobb problémát az áradás jelentette, mivel a Mexikói-öbölben két-három méter magasra is felcsaptak a hullámok, és extrém mennyiségű csapadék is hullott. Alabamában és Floridában a part menti utakat lezárták, az utcákat már elárasztotta a víz, és tornádóra is számítani kell. A két államban százezrek maradtak áramszolgáltatás nélkül. Mississippi államban elkezdték a földcsuszamlást gátló munkálatokat – közölte a CNN.

A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a hurrikán továbbhalad észak felé az öböl partvonala mentén, és földcsuszamlásokat fog okozni a Louisiana állambeli New Orleans környékén. New Orleans lakosait vasárnaptól evakuálják.

A szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség (FEMA) elindította az első segélyszállítmányokat a katasztrófa sújtotta területekre. Vizet, élelmiszercsomagot és takarókat vittek a rászorulóknak.

Floridában, Alabamában és Mississippiben rendkívüli állapotot hirdettek.

A Sally három héten belül a második hurrikán, ami elérte a Mexikói-öböl környékét. Az előrejelzések szerint sűrű hurrikánszezonra van kilátás idén.