Ursula von der Leyen: Nemcsak a romeltakarításban vagyunk érdekeltek, tervünk is van

Szerdán tartotta évértékelő beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt . A politikus franciául kezdte, üdvözölte a bizottság tagjait és az EP-t. Méltatta az ápolókat, az orvosokat, akik gyakorlatilag a legutolsó lélegzetvételig maradtak a betegek mellett. – Európa csodálattal adózik a bátorságuk előtt. Fejet hajtok előttük! – mondta, amire vastapsot kapott.

A bizottsági elnök ezután angolul folytatta. Emlékeztetett, hogy egy parányi vírus, hogy átírta az életünket. Megváltoztatta kommunikációs csatornáinkat, és hogy milyen gyorsan megkérdőjelezhetnek akár szorosnak hitt családi kötelékek is. Mik a közös érdekeink? Fel tudjuk áldozni személyes szabadságunkat, azért hogy a közjót megvédjük? – tette fel a kérdést Ursula von der Leyen. Szerinte az EU bebizonyította, hogy ha intézményeinkben bízunk, akkor haladhatunk. Nemcsak a romeltakarításban vagyunk érdekeltek, hanem víziónk, tervünk, beruházásunk is van! – kockáztatta meg.

Elárulta, hogy ma küldött egy szándéknyilatkozatot David Maria Sassoli parlamenti elnöknek és Angela Merkel német kancellárnak, amelyben összefoglalta a teendőket.

Védelmi stratégia

E teendők egyike, hogy a védelem és annak ígérete soha nem volt fontosabb mint most, mert az európai emberek félnek és nem látjuk, hogy hol a járvány vége. Amikor a tagállamok lezárták a határokat, akkor az EU csatornákat nyitott az áruforgalom számára, EU-n kívül rekedt állampolgárainkat hazahoztuk.

Szerinte Európa országai soha nem látott együttműködést tanúsítottak.

A koronavírus-járvány megerősített minket abban, hogy közös egészségügyi uniót kell alakítani.

Első lépésként növelni kell az EU egészségügyi kiadásait és minden tagállammal egészségügyi egyezményt aláíratni.

Második lépésként egy olyan intézetet létrehozni, amely a járványokat és határokon átívelő fenyegetéseket menedzseli és ismeri fel.

Harmadik lépésként konferencián kijelölik a gazdasági felépülés stratégiáit, amelyről ő a G20-találkozón személyesen fogok egyeztetni a megfelelő globális stratégiáról.

Az EU 90 millió eurót különít el a munkateremtésre, és támogatja a tagállamokat, hogy dolgozzák ki a minimálbér, alapjövedelem fizetési konstrukciókat, hogy mindenki pénzhez, munkához jusson. A kollektív tárgyalásokat támogatom, hogy minden állammal egyformán tárgyaljuk. Nyilván nem kérdőjelezem meg az államok jogalkotási szuverenitását, de azt szeretnénk, hogy egységes helyreállítási program legyen – mondta Ursula von der Leyen.

Az EU GDP-je 12 százalékkal esett vissza, de a járvány miatt a gazdaságnak politikai támogatásra is szüksége van. A versenyképességet úgy lehet megteremteni, ha monetáris unió is létrejön. A tőkepiacok létfontosságúak, hogy a vállalatok hitelekhez juthassanak.

A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy meg kell szüntetni a bürokráciát, szabad mozgást kell biztosítani az áruknak az európai állampolgároknak és fel építsük a belső piacot.

Fel kell frissítenünk az ipari stratégiánkat. A koronavírus miatt elrendelt korlátozások alatt láttuk, hogy a természet kezdett magához térni, az emberek is jobban érezték magukat,

az európai green deal működik, de gyorsabban kell lépnünk.



Méltányos átállási stratégiát hozunk létre. A green deal nem csak a kibocsátás csökkentéséről szól, hanem a fogyasztási szokásainkat is meg kell változtatni, azt, hogyan utazunk, hogyan mosogatunk – sorolta a bizottsági elnök. Az EU-s források 60 százalékát zöld programokra kell költeni

A 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási alapból 390 milliárd eurót költenek erre.

Ursula von der Leíen szerint ez nemcsak egy gazdasági vagy környezetvédelmi projekt, ez egy kulturális feladat. Egy új európai Bauhaust fogunk létrehozni, ahol építészek, művészek, mérnökök fognak dolgozni, hogy egy új zöld világot teremtsenek. Remélem, hogy ez segít Európának nemcsak zöldebbnek lenni, hanem átlépni a jövőbe – mondta.

A technológia lehetővé tette, hogy a tanulók otthonról tanulhassanak, a dolgozók egy része otthonról dolgozhasson. Az elkövetkezendő egy évtized Európa digitális megújulásáról fog szólni. Világos elvekre van szükség, ami a magánélethez való jogot, a hozzáféréshez való jogot és a kiberbiztonságot illeti. Gyors és határozott cselekvésre van szükség, hogy nem mások határozzák meg Európa helyett Európa életét. Három területre kell összpontosítani: először is az adatok. A személyes adatok terén Európa mások segítségére szorult eddig, a jó hír, hogy az ipari adatok begyűjtése és védelme terén Európa élen jár. Szükség van rá, hogy ezek az adatok ne fölöslegesen legyenek begyűjtve, hanem biztonságos keretek között kutatók, egyetemek hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz. A Next Generation of Europe program keretében minderre fogunk törekedni. A személyes adatok feletti kontroll hiányos. Nem tudhatják, mi történik adatainkkal, amikor . Biztonságos európai identitást kell létrehozni egy olyan technológiával, ami segítségével megvédhetjük és megtudhatjuk mire használják fel adatainkat a világhálón. A vidéki területeken élők 40 százalékának nincs hozzáférése az internethez európa szerte. Szélessávú internet nélkül lehetetlen vállalkozni, tanulni, otthonról munkát végezni. A Next Generation EU lehetővé fogja tenni, hogy a legkisebb falvakban is elérjék a gyors sebességű internetet. Egy komplex új adóztatási reformot kell bevezetni szénadóval és informatikai adóval együtt.

A járvány elején nem volt egészségügyi alap, de a civil társadalommal, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 16 milliárd eurós alapot hozott létre, hogy nem csak az unió polgárai, hanem az egész világ részesüljön belül. Az EU csatlakozott a Covex-programhoz, 400 millió eurós alappal. A nemzetközi szervek, egy erős ENSZ teszi lehetővé, hogy a pandémiákra reagálni lehessen. Azt szeretném, hogy az EU, a WHO és a WTO tudja vezényelni a folyamatokat. Egy EU és Kína csúcsra került sor nemrég és egy megfelelő beruházás védelemről tárgyaltunk – mondta erről a bizottsági elnök.

„Az európai értékek nem eladóak”

Ursula von der Leen kitért az EU kapcsolatára is az Egyesült Királysággal. Szerinte a La Manche-csatorna mindkét partján bizalom van, és ennek erősítése mindennapi feladat, Margaret Thatcher volt ennek a letéteményese, ennek nem szabad változnia. Nemcsak szomszédok vagyunk, hanem partnerek is. Afrikával is szimbiózisban kell élnünk és ott van Törökország, nem mindig látunk európai viselkedést, amikor belpolitikai viszonyait nézzük, de bizalommal vagyunk irántuk – mondta a bizottsági elnök.

Beszélt arról is, hogy a következő héten a migrációs válság ügyében fognak döntéseket hozni. Az életmentés a tengeren nem választás kérdése. Világossá kell tennünk, hogy ki az aki maradhat és ki az akinek mennie kell. Az emberek, akiknek joga van maradni, minden lehetőséget meg kell adni a beilleszkedésre, tanulásra és munkára. Az integráció elsődleges cél.

Mindenkinek felelősséget kell vállalnia a migrációs ügyekben. Az EU a görög hatóságokkal együttműködve fog létrehozni egy új menekülttábort Leszboszon.

A törvény garantálja minden ember jogát. Törvény fogunk hozni azért, hogy megelőzzük a korai és szükségtelen deportálásokat, és biztosítani fogjuk, hogy semmilyen migrációs válságkezelésre szánt pénzt ne sikkaszthassanak el a tagországok. Az európai értékek nem eladóak. Minden tagországnak tiszteletben kell tartania őket – szögezte le a bizottsági elnök.

Ursula von der Leyen említést tett a rasszizmusról is, azt állítva, az ellene folytatott harc nem opcionális, hanem egyik legfontosabb program.

Az egyenlőség egyet jelent számomra, az ember lehessen önmaga és szeressen azt akit akar. Ez alapjog, amihez nem fér kétség és nem képezheti vita tárgyát. Nem lehetnek LMBTQ-mentes zónák, országok. Mi az EU minden állampolgárát egyformán támogatjuk és tiszteljük. Láthattuk a rengeteg szivárványt Európa-szerte, amely megmutatja, hogy a gyerekeink hogyan látják az együttélést. A jövő olyan amilyenen dolgozunk, Európa mi vagyunk, éljen EURÓPA!

– mondta zárszóként több nyelven is a bizottsági elnök.