Kína szerint nem sújtják kényszermunkával az ujgurokat Hszincsiangban

Fehér könyvben tagadta Kína, hogy kényszermunkát alkalmazna a nyugat-kínai Hszincsiangban a zömében muszlim vallású ujgurok lakta területen. A kínai államtanács által kiadott dokumentum szerint Hszincsiang kormányzata kiemelt projektként kezeli a foglalkoztatottság megkönnyítését, valamint az emberek jólétének, életminőségének a javítását. Garantálják a dolgozók vallásszabadságát, illetve az ujgurok saját nyelvének írásbeli és szóbeli használatát.

Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint a nyugat-kínai területen akár 1,8 milliót is elérheti azoknak az ujguroknak és más, muszlim vallású kisebbségekhez tartozó embereknek a száma, akiket a helyi kormányzat akaratuk ellenére átnevelő táborokba zárt, és gyárakban vagy a földeken dolgoztat. Júliusban emiatt 190 jogvédő szervezet bűnrészességgel vádolta meg a világ számos vezető divatcégét, amiért a kényszermunkáról szóló jelentések ellenére változatlanul együttműködnek hszincsiangi beszállítókkal. Kína a világ legnagyobb gyapottermelője, Hszincsiang pedig az ország teljes gyapottermelésének több mint 80 százalékát adja. A New York Times amerikai lap emellett júliusban arról számolt be, hogy a területen arcmaszkokat és más védőfelszereléseket is gyártanak külföldi piacokra.

Az amerikai vámhatóság hétfőn számos Hszincsiangból származó termékre – hajápolók, gyapot, informatikai- és textiláruk – jelentett be behozatali tilalmat, arra hivatkozva, hogy nem tűrnek el kényszermunkával visszaélő gyakorlatot az Egyesült Államok beszállítói között. Kedden több mint húsz emberi jogi csoport szólította fel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy kezdjen vizsgálatot amiatt, mert állásfoglalásuk szerint Hszincsiangban emberiesség elleni bűncselekmény és népirtás folyik az ujgur kisebbség ellen.