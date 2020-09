Újabb nő vádolja szexuális zaklatással Donald Trumpot

Amy Dorris volt modell szexuális bántalmazással vádolta Donald Trumpot. A nő azt állítja, hogy az amerikai elnök erőszakoskodott vele az 1997-es US Open tenisztornán.

Egyszerűen ledugta a nyelvét a torkomon, én pedig ellöktem. Ekkor még jobban magához szorított, és kezeivel tapogatott, végig a fenekemen, a mellemen, a hátamon és az egész testemen

– fogalmazott a volt modell a Guardian-nek, majd úgy folytatta:

A Floridában élő Dorris megmutatta a US Open-re szóló belépőjét és hat fényképet, amelyen New Yorkban több napon keresztül az ingatlanmágnásnál láthatták. Donald Trump akkor 51 éves volt, egyébként nős, felesége akkor Marla Maples volt.

Donald Trump accused of sexual assault by former model Amy Dorris https://t.co/Y9RGU4yCPl — Guardian US (@GuardianUS) September 17, 2020

Dorris jelenleg 48 éves és két ikerlánya is van. Az interjúban arról is beszélt, hogy fontolóra vette, hogy nyilvánosan beszéljen az esetről 2016-ban, amikor több nő is megvádolta az akkori republikánus elnökjelöltet. Azt mondja, inkább úgy döntött, hogy nem lép fel, részben azért, mert úgy gondolta, hogy ez károsíthatja a családját. Most viszont megint meggondolta magát.

„Most, hogy a lányaim hamarosan betöltik a 13. életévüket, szeretném, ha tudnák, hogy senkinek nem kell megengedni, hogy olyasmit tegyenek velük, amit nem akarnak” – mondta. Hozzátette: