Bocsánatot kért Navalnijtól a novicsok feltalálója

Az idegméreg egyik feltalálója, a ma már az Egyesült Államokban élő Will Mirzajanov bocsánatot kért Alekszej Navalnijtól. Sajnálja már, hogy ilyen mocskos ügyben vett részt, mint a novicsok létrehozása – mondta a Dozsgy tévécsatorna műsorában. A kutató az utóbbi időben minden idejét az idegmérgek elleni harcnak szentelte.

Mirzajanov azt is elmondta, hogy 1993-ban találkozott egy emberrel, aki túlélte a novicsokmérgezést, és hasonló tünetekről számolt be, mint Navalnij. Hozzátette , hogy Navalnijnak most nagyon nagy türelemre lesz szüksége, mert a felépülés lassú folyamat, de egy év múlva már visszanyerheti egészségét.