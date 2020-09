A Snowden-üggyel vetekedő szivárogtatási botrány megrengetheti a nagybankokat

A pénzügyi világ eddigi legnagyobb kiszivárogtatásának tűnnek azok az iratok, amelyek törvénytelen banki műveletekről árulkodnak. Az amerikai pénzügyminisztériumtól származó aktákban öt nagy nemzetközi bank neve tűnt fel a leggyakrabban, ezek a Deutsche Bank, a JPMorgan, a HSBC, a Standard Chartered és a Bank of New York Mellon.

A kiszivárogtatott dokumentumok nagy részét a Pénzügyi Bűncselekményekkel Foglalkozó Hálózat (FinCEN) tizenhét éven keresztül gyűjtött jelentései adják, amelyekben több mint 200 ezer gyanús pénzügyi tranzakciót vizsgáltak 1999 és 2017 között. Így az ügy fontosságát egyrészt az iratokat átfogó hosszú időszak adja, másrészt a pénzügyi tranzakciók mértéke:

összesen több mint kétbillió dollár pénzmozgásáról van szó.

A FinCEN egy amerikai hivatal, amely olyan ügyekkel foglalkozik, mint a pénzmosás, a gazdasági szankciók kikerülése, a terrorizmus finanszírozása és más súlyos gazdasági bűncselekmények. A szervezet az amerikai Terrorizmus és Pénzügyi Hírszerzés Hivatala alá tartozik, és gyakorlatilag a világ minden részébe be van csatornázva az amerikai valuta nemzetközi használata miatt.

A FinCEN dokumentumait a BuzzFeed News szerezte meg két éve, és miután felmérték az információk mennyiségét, világossá vált, hogy egyedül nem boldogulnak, ezért segítséget kértek az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumától (ICIJ). Így a FinCEN-ügyön végül több mint négyszáz újságíró dolgozott a világ 88 országából, köztük a Direkt36.hu munkatársai Magyarországról.

Eredményeikről most számoltak be a Reutersnek, amelyek szerint a bankok kulcsfigurák voltak volt a nemzetközi szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a globális terrorizmus szereplői számára. A fontosabb ügyek között iráni és észak-koreai érintetteket is találni, akik a nemzetközi pénzintézeteken keresztül kerülték ki az ellenük irányult gazdasági szankciókat.

Ráadásul ez az egész csak a jéghegy csúcsa. A FinCEN jelentései csupán a 0,2 ezrelékét jelentik a pénzügyi szervezetek által 2011 és 2017 között bejelentett több mint 12 millió gyanús esetnek.

Ezek miatt a z amerikai hatóságok több millió dollárra büntették a bankokat, ám ennek láthatóan nem sok foganatja volt. A nemzetközi sajtó ezért felveti azt a kérdést, vajon érdemes-e a pénzmosás elleni védekezést magukra a pénzintézetekre bízni, akik csakis a profitban érdekeltek.