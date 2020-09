Keresztbe tettek a Jézus-hasonmásnak

Az orosz szövetségi nyomozóhatóság (FSZB) nagy erőkkel csapott le Szergej Torop volt közlekedési rendőr szibériai szektájára.

A követői között Visszarion néven ismert Jézus-hasonmást illegális vallási szervezet létrehozásával vádolják a hatóságok, és azt állítják: a szektaközösségben pénzt csikartak ki a hívőkből, többeket pedig lelkileg bántalmaztak.

Az orosz ortodox egyháznak már régóta bögyében volt a magát a Megváltó reinkarnációjának tartó Visszarion, de a hatóságok jórészt békén hagyták az 1991 óta a szibériai Krasznojarszki határterületen működő szektásokat. Felmerül a kérdés, hogy csaknem 30 éve működő Az Utolsó Testamentum Egyház vezetőjét miért éppen most fogták el. Most gyűlt össze elég beszámoló arról, hogy a szektában a nagy felebaráti szeretet mellett gyakoriak a bántalmazások is? Vagy Visszarionnak

agyára ment az isteni hatalom?

Egyes orosz sajtóforrások azonban azt taglalgatták, hogy a több ezer lelket számláló szektának meggyűlt a baja a helyi üzleti érdekeltségekkel.

A Guardian egy korábbi fotóriportjából is kiderül, hogy a Jézus-hasonmás közössége gyönyörű, idillikus környezetben folytatja az életét. Meglehet, hogy a Leviatán című orosz film történetéhez hasonlóan, valakinek útjába került a közösség.

Közlekedési rendőr volt, messiás lett

Az 59 éves Szergej Torop az orosz rendszerváltás gyermeke: 1989-ben még közlekedési rendőrként kereste a halat és kenyeret, majd miután elvesztette munkáját – elmondása szerint – ,'90-ben megvilágosodott. Egy évvel később, a Szovjetunió haláltusájának idején megalapította az Egyházat.

Követőivel kitelepült egy idillikus környezetbe Szibériában, Petropavlovka mellé, a patriarchális alapokon létrejött, az orosz ortodox egyház tanaiból építkező közösségben pedig

kötelezővé tették a vegetarianizmust,

a krisztusi szegénység jegyében visszafogottan öltözködtek, a pénzváltás helyett pedig cserekereskedelemre váltottak.

Fotó: Handout / Reuters Orosz biztonsági erők tagjai szállítják el az Utolsó Testamentum Egyháza szekta vezetőit, köztük Szergej Toropot Krasznojarszkban 2020. szeptember 22-én

A Visszarion körül kialakult vallásnak megfelelően pedig a szibériai Jézus születésnapjától, 1961-től számítják az időt, a karácsonyt pedig ennek megfelelően január 14-én ünneplik.

A szibériai szektáról számos sajtómédium készített már riportfilmet. Az alábbi a VICE beszámolója, amelyből több is kiderül arról, miként szerveződik a közösség, és milyen szabályok, hitvallások alapján élnek. Kérdés már csak az, hogy a megváltójuk nélkül mi lesz a sorsuk.

Forrás: Guardian

(Borítókép: Szergej Torop 2009. augusztus 28-án találkozott híveivel Petropavlovkában. Fotó: Alexander Nemenov / AFP)