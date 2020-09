Salvini több beleszólást akar a népszavazás után

Giuseppe Conte ismeri a telefonszámomat, várom a hívását – üzente a miniszterelnöknek Matteo Salvini a tartományi választások és a kisebb parlamentről szóló népszavazás után. A volt belügyminiszter úgy nyilatkozott, a jobboldal képviseli az ország többségét, hiszen a pártja, a Liga vezette ellenzéki koalíció a húsz régióból most már tizenötöt irányít. Ezért úgy gondolja, jár nekik, hogy a kormány bevonja őket az egész országot érintő gazdasági, pénzügyi döntésekbe. Főleg ami az európai helyreállítási alap forrásait illeti, hiszen ezekből nem keveset, több mint 200 milliárd eurót használhat fel a római kormány.

Matteo Salvini mögött egyébként többé-kevésbé egységes a jobboldali koalíció, amelyben a Liga mellett a Silvio Berlusconi fémjelezte Forza Italia és az Olasz Testvérek (FdI) a két vezető erő. A volt belügyminiszter feleslegesnek is nevezte a vezetője személye körüli vitákat, hiszen továbbra is a Liga a legnagyobb olaszországi párt. Az ő személyes vetélytársának egyelőre csak Luca Zaiát tartják, aki most egymás után harmadszorra is Veneto kormányzója lett, és egyelőre azt hangoztatta, hogy nem a Liga vezetésére pályázik, hanem az északi régiók autonómiájára.

Eközben a baloldali kormánypárt, a Demokrata Párt (PD) inkább a migrációs törvények eltörlését szorgalmazza. A miniszterelnök, Giuseppe Conte az urnák lezárása utáni első nyilatkozatában kijelentette, hogy mivel területi szavazás volt, a kormányra hatása nincs. A miniszterelnök azonnal üzent Nicola Zingaretti PD-főtitkárnak, hangoztatva, hogy szerinte a kormány egységes, nincs szükség változtatásokra.

Pártonkívüliként a miniszterelnök persze könnyen beszél, ráadásul vannak jelei, hogy a PD szakítana a koalíciós partner Öt Csillag Mozgalommal (M5S). Az M5S egyéves közös kormányzás után a másodvonalba kényszerült. Az M5S a kisebb parlamentért kiírt népszavazás kezdeményezője volt, és győzelemre is vitte az ügyet, a tartományi választásokon viszont veszített. Mozgalmi szárnyának vezetője, Alessandro di Battista a legnagyobb vereségnek nevezte a mostani választást a párt 2013-as megalakulása óta. A 2018-ig legnagyobb pártként ismert M5S mára táborának majdnem a felét, 8 millió szavazóját elveszítette, politikusainak nagy része most azonnali kongresszus összehívását sürgeti.