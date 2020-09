Heves tiltakozások kísérik a francia kormány újabb korlátozásait

A francia ellenzéki politikusok és városvezetők ellenérzését váltotta ki, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére a kormány újabb korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a nagyvárosokban. A délkeleti Marseille-ben – ahol minden vendéglátóhelyet bezáratnak legalább a hónap végéig – a politikusok és a lakók részéről is általános az elégedetlenség, miután a második legnagyobb francia város a vidék megbüntetésként éli meg a kormány központi döntését.

Olivier Véran egészségügyi miniszter párizsi sajtótájékoztatóján ugyanakkor elmondta, hogy minden mutató, így a napi esetszám, a kórházi betegek és elhunytak száma is napok óta fokozatosan emelkedik országszerte. Marseille-en kívül a tengerentúli Guadeloupe szigetét is maximális riasztási övezetbe sorolta a kormány, tizenegy nagyvárosban, köztük a fővárosban úgynevezett megerősített riasztási szintet léptetett életbe, amelynek értelmében a bároknak és kávéházaknak este tíz órakor be kell zárniuk, a sportklubok és az egyesületi tevékenységekre fenntartott helyiségek hétfőtől nem nyithatnak ki – olvasható az MTI-n.

Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere csütörtökön „nehezen érthetőnek” nevezte a korlátozásokat, amelyekről vele nem egyeztetett a kormány. Elmondta, hogy ezért tiltakozott a miniszterelnöknél és a prefektúránál is. A Párizst is magában foglaló Ile-de-France régió elnöke, a jobbközép Valérie Pécresse a Twitteren fejezte ki elégedetlenségét.

A járvány első hullámának tetőzésekor egyszerre 30 ezer beteget láttak el a francia kórházakban, közülük több mint hétezren voltak lélegeztetőgépen.