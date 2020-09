Orbán Viktor: Magyarország ellenzi az átnevezett migrációs kvótát

Orbán Viktor szerint az Európai Bizottság szerdán bemutatott új migrációs és menekültügyi javaslatcsomagjában hiába nevezik át a kvótát másnak, attól még kvóta marad, és azt Magyarország ellenzi. A miniszterelnök erről Brüsszelben beszélt, miután lengyel és cseh kollégájával együtt másfél órán keresztül tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével – írta az MTI.

A Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatóján Orbán Viktor azt mondta, az új bizottsági migrációs javaslatcsomag tónusa jobb, mint a korábbi javaslatok voltak, azonban a bizottsági megközelítés nem változott. A javaslatcsomagot tekintve nincs áttörés. A kormányfő szerint az áttörés akkor következne be, ha elfogadnák azt a magyar javaslatot, hogy senki nem léphet be az Európai Unióba addig, amíg valamely tagállam a vonatkozó jogi eljárást lezárva be nem engedi az Unió területére.