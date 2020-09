Bulgáriában 290-nel nőtt az elmúlt napon a koronavírussal fertőzöttek száma, ami 130-cal meghaladja az előző napi esetszámot, és két hónapos rekordot jelent – közölte péntekre virradóra honlapján az egészségügyi minisztérium.

A fertőzöttek száma ezzel 19 573-re nőtt.

Az elmúlt napon hatan haltak bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe, ezzel 785-re nőtt az elhunytak száma. Jelenleg 744 beteg szorul kórházi kezelésre, harmincan közülük intenzív osztályon vannak.

A minisztérium szerint a kórházakban szakemberhiány alakult ki, elsősorban az ápolók körében. Az egészségügyi dolgozók közül eddig 1095-en kapták el a fertőzést.

Bulgáriában március 8-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzöttet, március 13-tól május 14-ig rendkívüli állapot volt érvényben a járvány miatt. A most is hatályban lévő rendkívüli járványhelyzetet november végéig hosszabbította meg a kormány. Kötelező a maszk viselete a zárt nyilvános helyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön, közösségi távolságtartásra kötelezik a polgárokat, és az orvosok a szabad ég alatti rendezvényeken is javasolják a védőmaszk használatát.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) csütörtöki jelentésében közölte, hogy fokozott aggodalmat vált ki a koronavírus-járvány alakulása és a megnőtt halálozási ráta hét európai uniós tagállamban: Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Máltán, Spanyolországban és Romániában.