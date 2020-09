Rendőrökre támadtak a tüntetők Amerikában

Az erőszakba torkolló tüntetések szerdán délután törtek ki, miután Kentucky főállamügyésze bejelentette, hogy a rendőri intézkedés közben lelőtt 26 éves afroamerikai Breonna Taylor ügyében csak egy ember ellen emelnek vádat, ráadásul nem gyilkosság, hanem gondatlan veszélyeztetés miatt. Brett Hankison nyomozó két kollégáját felmentették.

Az esküdtszék ugyanis a bizonyítékok alapján úgy döntött: a rendőrök lövései indokoltak voltak, mert a Taylor lakásán házkutatásra megjelenő rendőrökre a nő barátja rálőtt, egyiküket meg is sebesítette, így ők önvédelemből viszonozták a tüzet. Hat lövést adtak le, és a fekete nő a helyszínen meghalt. A rendőrökre tüzelő társa túlélte, ellene gyilkossági kísérlet miatt emeltek vádat.

Louisville-ben a tüntetők gyújtogattak és barikádokat emeltek, és még szerdán két rendőrt meglőttek. A feltételezett elkövetőt letartóztatták, csütörtökön vádat is emeltek ellene. A The Wall Street Journal című lap helyszíni tudósítása szerint csütörtök éjjel a randalírozók ablakokat törtek be, fosztogattak. Robert Schroeder ügyvivő rendőrfőnök 16 helyszínen elkövetett fosztogatásról számolt be. A rendőrség összesen 127 embert vett őrizetbe.

Seattle-ben is az utcákra vonultak, ott a tüntetők a rendőrség épületét vették körbe, és bombát dobtak a bejáratra. Üvegekkel és kövekkel támadtak a rendőrökre. Több rendőr megsebesült, 13 tüntetőt letartóztattak. Atlantában szintén rendőrőrsöt és rendőrautókat támadtak meg, többeket letartóztattak, miután a rendőrök többszöri felszólítása ellenére sem oszlott fel a randalírozó tömeg.