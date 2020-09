Kéthetes karantén vár a nyugati országokból érkezőkre Fehéroroszországban

Kéthetes karantént vezetett be Fehéroroszország a Nyugatról érkezők számára a koronavírus-járványra hivatkozva.

Alekszandr Lukasenko a múlt havi, vitatott tisztaságú elnökválasztásnak köszönhetően posztján megújított államfő akkor beszélt erről, amikor Minszkben fogadta Igor Kobzevet, az Irkutszki terület kormányzóját pénteken. Lukasenko a koronavírus-világjárvány kapcsán kijelentette, hogy támogatja a karantén bevezetését.

Az augusztus 9-i elnökválasztáson hatodik mandátumára is újraválasztott államfő emlékeztetett: a koronavírus-járvány első hullámakor Fehéroroszország nem zárta le határait, a repülőterek is működtek, és most is ez a helyzet.

Szeptember 25-én Fehéroroszországban 76 957 igazolt fertőzöttről tudtak, az elmúlt napban 306 ember fertőződött meg – közölte a helyi egészségügy-minisztérium. A SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségbe 802 ember halt bele a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Előzőleg a Leningrádi kerület kormányzóját, Alekszandr Drozgyenkót fogadta Lukasenko, és közös kikötő építését kezdeményezte az oroszországi régióban – jelentette a BelTA fehérorosz állami hírügynökség.

A közös beruházást Lukasenko a fehéroroszországi atomerőmű építésekor megtakarított pénzből kívánja finanszírozni. A létesítmény orosz hitelből készül, költsége tízmilliárd dollár. Oroszország júliusban hosszabbította meg két évre a hitelfolyósítást, és csökkentette 3,3 százalékra az évi kamatlábat – írta a Lenta.ru orosz hírportál.

Az elnök ígéretet tett, hogy a teherforgalmat Oroszországba irányítják át a balti országok kikötőiből, annak ellenére, hogy ez a megoldás drágább lesz. Moszkva készségét nyilvánította a javaslat megvizsgálására.

A találkozón Lukasenko szorosabb kapcsolatokat szorgalmazott országa és a Leningrádi kerület között, és felajánlotta, hogy Minszk fedezi Szentpétervár teljes élelmiszer-szükségletét.

Az Alekszandr Drozgyenkóval tartott találkozón Raman Haloucsenka fehérorosz miniszterelnök kijelentette, hogy az elnökválasztások óta példa nélküli nyomás nehezedik Fehéroroszországra Nyugat részéről, és ebben a helyzetben Minszknek fontos Oroszország támogatása.

Egy minszki bíróság eközben elutasította Marija Kalesznyikava, az ellenzéki koordinációs tanács elnökségi tagja ügyvédjének beadványát, amelyben kérte védence szabadlábra helyezését. A Lukasenko lemondását követelő tiltakozó megmozdulások egyik fő szervezője ellen az ügyészség a nemzetbiztonság megsértése címén emelt vádat.

Kalesznyikava ügyvédjét, Ludmila Kazakot csütörtök este szintén őrizetbe vették a biztonsági erők – közölte internetes oldalán a Vjaszna (Tavasz) jogvédő szervezet. Egy szemtanú szerint az ügyvédnőt ismeretlen férfiak hurcolták el Minszk belvárosában. Tartózkodási helye ismeretlen, a férje bejelentette eltűnését.