Megtudta, hogy koronavírusos, azonnal kivetette magát a kórház ablakán

Öngyilkos lett egy 55 éves férfi Romániában, miután megtudta, hogy koronavírusos lett. A tragédia szombat délután történt a iaşi-i kórházban. A férfi az idegsebészeti osztály hatodik emeleti ablakából vetette ki magát.

A tragédiáról a Főter számol be, azt írva, hogy az 55 éves férfi földet éréskor azonnal szörnyethalt. A portál úgy tudja, hogy orvosai szerint a férfi krónikus betegsége mellett depresszióval is küzdött, a „koronavírussal már nem volt ereje megbirkózni″. Az intenzív osztályon kezelték, lélegeztetőgépre nem szorult, csak oxigénnel próbálták könnyíteni légzését. Az orvosa és ápolója is a szobában volt, amikor a mélybe ugrott, próbáltak az útját állni, de nem jártak sikerrel.