Húsz év után újra magyar jelölt nyerhet Marosvásárhelyen

Drága kampány ellentmondást nem tűrő keretek között

Mindössze három hetük volt a felkészülésre a romániai képviselőjelölteknek. Mivel a négy évvel ezelőtt megválasztott tisztségviselők mandátuma ez év július elsején lejárt, az egyszer már júniusról elhalasztott választások legvégső időpontja szeptember vége volt.

Ráadásul a román Választási Hatóság (pontos nevén: Román Állandó Választási Hatóság) is megregulázta az indulókat, minden kampányeseményt csak és kizárólag maszkban lehetett megtartani, a résztvevők számát is korlátozniuk kellett. Beltéri eseményeket nem tarthattak, ahogyan nagygyűléseket sem.



A szavazókörzetekben biztosítani kell a maszkokat - legalább öt darabot delegáltanként, illetve a választóknak is szükségszerűen minimum egy darabot -, valamint védőkesztyűt, fertőtlenítő szereket és gumikesztyűket. Továbbá minden nagyobb szavazókörzethez készenléti orvosi szolgálatot kell rendelni. Ez az óvintézkedés a választási iroda számításai alapján,

körülbelül 200 millió eurós többletkiadás jelenthet.

Magyar esélyek

Ilyen körülmények között vette kezdetét a romániai helyhatósági választások, ami elsősorban a magyar pártok erős részvétele miatt került a hazai sajtó érdeklődésébe. A határontúli magyar pártok ugyanis szép számban delegáltak jelölteket, sok helyen magyar - magyar verseny várható. Kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke elmondta, hogy

pártjuk 8390 jelöltet indított, közel 200 településen lát esélyt a polgármesteri tisztségek megszerzésére.

A kiélezett verseny egyik oka, hogy az RMDSZ és az MPP még a nyáron megszakította együttműködési tárgyalásait, mindkét fél a másikat okolja a konfliktusért. A Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójában létrejött Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) így 160 helyszínen mintegy 2200 önkormányzati képviselőjelölttel, valamint 94 polgármesterjelölttel vágott neki a mai önkormányzati választásoknak.

Marosvásárhely a tét

Marosvásárhely független magyar polgármesterjelöltje Soós Zoltán úgy véli nagyobb esélye van a tisztség elnyerésére a szeptember 27-i önkormányzati választáson, mint az elmúlt húsz évben bármikor.

Ez elsősorban a román pártok megosztottságának is lehet eredménye. Nem múlt el provokáció nélkül ez a kampány sem, ismeretlenek kijátszották a magyar kártyát újfent. A belvárosban felfestették helytelen magyarsággal: Marosvásárhely - Székelyföld kapuja. Az elkövetők magyar nyelvbéli járatlanságát nem csak a helyesírás hiánya jelzi, hanem a magyar zászló helyett az olasz lobogó színeit pingálták falra. Erre röviden a jelölt csak annyit mondott: ”Ülj le, egyes!„



Az Indexnek adott interjúban Soós Zoltán azt is elmondta, hogy a város, etnikai összetételtől függetlenül apátiában van, a mostani kampány valójában ezt az álmatag várost szeretné felrázni.

Leginkább az a fontos, hogy megmozduljon a város. Nem csak a választás napján, hanem úgy általában is. Húsz éve állunk egy helyben. Egyfajta dugóba kerültünk, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Ezen kell változtatni. Nem kell ehhez nagy dolgokat kitalálni. Számos jó példa van a környékünkön Kolozsvártól Sepsiszentgyörgyig, olyan városok, amelyek mind előttünk járnak. Nem szégyen tőlük tanulni!



A marosvásárhelyi részvétel kiugróan magas, Soós Zoltán bizakodó, de azt mondja a meccs nem lejátszott. 16 órakor még buzdította a Vásárhelyieket, hogy menjenek szavazni, „nem lájkkal otthonról, hanem pecsétekkel lehet választást nyerni” – állítja a jelölt. Az interjúban rákérdeztünk a professzionálisan összeállított hich-tech kampányára is, Soós Zoltán a így válaszolt:

Na, azért ne túlozzunk... több száz ember munkája, akik lelkesedésből, ha úgy tetszik, a változás vágya által hajtva szervezték az eseményeket, a közösségi médiát, plakátoltak, aláírást gyűjtöttek, ellepték a várost.

A kampány menete percről percre követhető a jelölt közösségi oldalán is.



2016-ban Soós Zoltán 25 537 szavazatot kapott, Dorin Florea akkori kihívója, Marosvásárhely leköszönő polgármestere 27 262 szavazattal előzte meg őt. Florea nem hajrázik, kiszemelt utódját Claudiu Maiort, a baloldali Pro Románia párt jelöltjét támogatja.



A választás napja

17 órakor Bukarestben 25,68% volt a részvétel, míg Hargita megyében 27,31%, Kovászna megyében 25,99%, Maros megyében 31,95%. A legmagasabb, 39% feletti részvételt az Olt menti megyékből, Havasalföldről jelentették.





