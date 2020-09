Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) is harcolnia kell az éghajlatváltozás ellen, mert a folyamat veszélyesebbé teszi a világot – hangsúlyozta a szervezet főtitkára a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapban megjelent írásában, amire az MTI hivatkozik. Jens Stoltenberg úgy vélte: a NATO feladata a béke fenntartása és a gondoskodás a biztonságról, ezért a klímaváltozás ellen is tennie kell. „Az éghajlatváltozás tényei vitathatatlanok, és a helyzet egyre rosszabb” – írta a norvég politikus, jelezve, hogy „az időjárás egyre vadabb, melegebb, szelesebb és nedvesebb“, ami „világszerte nyomás alá helyezi a társadalmakat, mert fenyegeti élelem-, víz- és energiaforrásaikat”.

A klímaváltozás veszélybe sodorja a NATO tagjainak biztonságát, ezért a szövetségnek jobban meg kell értenie a folyamatot, és a katonák kiképzésétől a műveletek tervezéséig figyelembe kell vennie valamennyi vetületét

– fűzte hozzá Jens Stoltenberg, megjegyezve hogy a NATO iraki küldetésében szolgáló katonák ez év nyarán rendszeresen 50 Celsius-fok feletti hőmérsékletben dolgoztak.

A főtitkár szerint a NATO-nak

„alkalmazkodnia kell az új realitásokhoz”

jobb felszerelésre, járművekre s infrastruktúrára van szüksége. A NATO-nak fel kell készülnie arra, hogy reagáljon a klímaváltozás okozta katasztrófákra, és az éghajlatváltozást gyorsító gázok kibocsátásának csökkentésében is „magasabbra kell helyezni a lécet”.