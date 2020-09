NYT: Donald Trump csak játssza az üzleti mogult, a cégei masszívan veszteségesek

Donald Trump amerikai elnök 2016-ban és 2017-ben csak 750-750 dollár személyi jövedelemadót fizetett - írta meg a birtokában lévő dokumentumokra hivatkozva a The New York Times. Reagálásában az elnök tagadta a lapban szereplő állításokat.

A lap a november 3-i elnökválasztás elé időzítette a hírt. Cikke szerint Donald Trump az elnöksége előtti 15 évből tízben nem fizetett személyi jövedelemadót, mert azt jelentette az adóhivatalnak, hogy legtöbb vállalkozása veszteséges.

2018-ban például arról számolt be, hogy 434,9 millió dollárt keresett, amihez képest a dokumentumok 47,9 millió dolláros veszteségről tanúskodnak.

Az NYT azt állítja, hogy az 1990-es évekig visszamenőleg átvizsgálta a Trump-cégeket összefogó Trump Organization tulajdonában lévő vállalatok adóbevallásait, és átnézte Donald Trump 2016-os és 2017-es személyi jövedelemadójának dokumentumait is. Ennek alapján azt állította, hogy Trump 2016-ban és 2017-ben is egyaránt csak 750-750 dollár személyi jövedelemadót fizetett be.

Az amerikai elnök vasárnap este tartott sajtókonferenciáján a Fehér Házban cáfolta és teljes mértékben álhírnek minősítette a NYT állításait. Valójában fizettem (személyi jövedelemadót), és ezt nemsokára meg is látják, amikor az adóbevallásaim feldolgozása készen lesz – fogalmazott. Amikor az újságírók megkérdezték tőle, hogy mégis, körülbelül mennyi adót fizetett, Donald Trump nem adott konkrét választ. Sokat fizettem, és rengeteg szövetségi állami adót is fizettem – mondta, hozzátéve, hogy New York állam rengeteg adót fizettet. Korábban az amerikai elnök ragaszkodott ahhoz, hogy nem az adóbevallásai, hanem a vagyonnyilatkozatai számítanak, csakhogy az utóbbiakban kizárólag a bevételeiről kell információkat közölnie, a szerzett profitról nem.

Donald Tump egyébként perben áll az amerikai adóhatósággal, az IRS-szel, 2010-től ugyanis 72,9 millió dollárt kapott vissza a 2005 és 2008 között befizetett adója után, de ezt egy könyvvizsgálói eljárásban visszakövetelik tőle, és ha veszít, a kamatokkal és a büntetéssel együtt több mint százmillió dollárt fizethet vissza. Az amerikai elnök erre az eljárásra hivatkozva tagadta meg az adóbevallásai közzétételét.

Nemcsak Donald Trump utasította vissza az NYT cikkének állításait, hanem a Trump Organization is. Alan Garten, a vállalatbirodalom vezető jogtanácsosa a laphoz eljuttatott közleményben szögezte le, a közölt állítások elsöprő többsége, hacsak nem valamennyi, pontatlan. Majd hangsúlyozta, hogy Donald Trump az elmúlt évtizedben több tízmillió dollárnyi személyi jövedelemadót fizetett be, beleértve azt a több millió dollár személyi jövedelemadót, amelyet elnökjelöltsége 2015-ös bejelentése óta fizetett be.

Az NYT szerint az amerikai elnök legtöbb vállalkozása – köztük a golfpályái és szállodáinak egész sora – veszteséges. A lap megfogalmazása szerint az elnök évről évre milliókat, hacsak nem tízmilliókat veszít.

„Donald Trump több sikerrel játssza el az üzleti mogult, mint amennyire valójában az”

– állapítja meg a birtokában lévő dokumentumokra hivatkozva az amerikai lap, amely szerint az elnök részben azért indult 2016-ban a Fehér Házért, hogy piacképesebbé tegye a nevét.

Az NYT azt írja. hogy az amerikai elnök üzleti vállalkozásai pénzt kaptak lobbistáktól, külföldi tisztségviselőktől és másoktól, akik így akartak bejutni Trump elnökhöz, vagy szívességhez jutni tőle.

Vállalatainak irányítását elnökké választása után az amerikai elnök a legidősebb fiára és Allen Weisselbergre, a cégeket összefogó Trump Organization pénzügyi igazgatójára bízta.