Szatmárnémetiben az RMDSZ-es Kereskényi Gábor győzött a polgármester-választáson

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltje a szavazatok 55 százalékát szerezte meg.

A részleges eredményt maga a polgármester jelentette be nem sokkal éjfél után az RMDSZ eredményvárójában. Ígérem, hogy Szatmár tovább fejlődik, megyünk tovább az elkezdett úton. Az egy helyben toporgás nem pálya – írja az MTI a polgármester-jelölt tájékoztatására hivatkozva. Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke bejelentette, Nagykárolyban is az RMDSZ jelöltje, Kovács Jenő nyert újabb polgármesteri mandátumot. Hozzátette, folyik még a szavazatok számlálása, de reménykedik abban, hogy további négy évig vezetheti a megyét.

Az RMDSZ kolozsvári eredményváróján Kelemen Hunor, a szövetség elnöke is bejelentette Soós Zoltán marosvásárhelyi független polgármesterjelölt győzelmét. Az MTI kérdésére Kelemen Hunor elmondta, Soós Zoltánt ugyan tavaly novemberben az RMDSZ választotta polgármesterjelöltté, és csak idén februárban határozták el, hogy függetlenként indul a választási versenyben, nincs szó arról, hogy az RMDSZ kötelékében töltené be a tisztséget. „Jó polgármesternek kell lennie, az RMDSZ-frakció ott lesz mögötte, ahogy a kampányban is ott volt. A lényeg, hogy Marosvásárhelynek mától magyar polgármestere lesz, ez a legfontosabb." Kelemen Hunor arról is beszámolt, hogy Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád, Kézdivásárhelyen Bokor Tibor folytathatja a polgármesteri munkát, Csíkszeredában az RMDSZ előválasztását megnyerő Korodi Attila képviselőt választották polgármesterré. Hozzátette, Csergő Tibornak, az RMDSZ jelöltjének sikerült győznie Gyergyószentmiklóson, amelyet több ciklus óta a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben megválasztott polgármester vezetett.

Elismerte azonban, hogy Székelykeresztúron és Székelyudvarhelyen elvesztették a versenyt az RMDSZ polgármesterjelöltjei más magyar jelöltekkel szemben, és Baróton is egy független jelölt vezet a részleges eredmények szerint. Székelyudvarhelyen Gálfi Árpád polgármester nagy arányú győzelmet aratott az RMDSZ és az MPP jelöltje fölött. Gálfi négy évvel ezelőtt az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltjeként nyert mandátumot, de pártja, az MPP kizárta soraiból. Mivel a választásokig nem sikerült bejegyeztetnie a Székelyudvarhelyért Pártot, támogatóival együtt a román-magyar Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben indult a választásokon. Kelemen Hunor úgy vélte: a részleges eredmények továbbra is azt jelzik, hogy az RMDSZ-nek 200 körüli településen lesz polgármestere a következő négy évben.