Málta visszakéri a hercegi cápafogat

Málta visszakéri azt az őscápafogat, melyet Sir David Attenborough világhírű természetfilmes ajándékozott György brit hercegnek a legújabb természetfilmje bemutatóján – adta hírül a Times of Malta.

José Herrera máltai kulturális miniszter a Times of Malta című lapnak elmondta: bizonyos tárgyak nagyon fontosak Málta természeti öröksége szempontjából, de valahogy külföldön kötöttek ki, ezért ezeket vissza kell szerezni.

Az eset előzménye David Attenborough legújabb filmjének, A Life on Our Planet című természetfilmnek a premierje volt. A filmet a királyi családnak magánvetítésen mutatták be, ekkor kapta a hétéves herceg az őskori ajándékot, melyet David Attenborough még a hatvanas években talált egy máltai nyaraláson.

A fog az egyik legnagyobb valaha élt ragadozó állat, az óriásfogú cápa (Carcharocles megalodon) maradványa. A faj 2,6 millió éve pusztult ki, a hossza elérhette a 16 métert.

Máltán 2002 óta törvény védi a hasonló maradványokat, habár a sziget 1964-ig brit gyarmat volt.

A miniszter azt mondta, hogy a cápafog maradványának máltai múzeumban a helye. Arra nem tért ki, hogyan kívánja visszaszerezni.