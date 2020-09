A Trump-séró titka: 21 millió forint fodrászra

A novemberi választáshoz közeledve élesedik az amerikai elnökválasztási kampány, és folyamatosan kerülnek nyilvánosságra új információk a jelöltekről, köztük néhány szó szerint hajmeresztő.

Az első az, hogy vannak, akik nem szeretik szülővárosában a New York-i származású Donald Trumpot. Ugyanis a The New York Times által megszerzett adóbevallásaiból érdekes dolgok derülnek ki.

A jelentős méretű dokumentum halmazból a The Guardian szemezgetett. A meglepő eredmények nemcsak Trump üzleti ügyeiről, hanem az amerikai gazdaság érdekes működéséről is sokat elárulnak. Hogy ez a sommás megállapítás min alapszik? Nos azon, a tényen, hogy a híresen szigorú Internal Revenue Service (IRS), azaz az amerikai NAV, mindössze az adó-visszatérítést találta gyanúsnak Donald Trumpnak az elmúlt 20 évben benyújtott adóbevallásaiban.

A több mint 500 (!) cégből álló hálózat, amelynek sok eleme Trump nevét viseli, meglepő titkokat rejt.

21 millió forintot (70 000 dollár) költött jellegzetes „frizurájának” elkészítésére televíziós megjelenései alkalmával. Hogy egy évben, vagy a 20 év alatt, sajnos nem derül ki, de leírta és leírhatta (!) költségként.

29 milliót költött lánya, Ivanka fodrászra, melyet kilenc cégben számoltak el.

63 millió forint egy fényképésznek a Mar-a-Lago golfklubban tartott események megörökítésére.

21,9 milliárd forint ( 72,9 millió dollár) adó-visszatérítés, ami a 2005 és 2008 között befizetett szövetségi adója a Trump csoportnak. Az igazán érdekes, hogy vissza is kapta az összeget, amit az IRS több mint 10 éve próbál peres úton visszaszerezni. Ha nyer, akkor az elnöknek 30 millárd forintot (100 mllió dollárt) kell visszafizetnie.

De a java még csak most jön:

7,8 milliárd forint (!) (26 millió dollár) 8 év alatt „tanácsadásra”, az összeg egy része a lánya társtulajdonában álló cégeknek.

94,5 milliárd forint (315 millió dollár) veszteség a fenti glofklubban húsz év alatt, azaz évi közel 5 milliárd forint.

14,2 milliárd forint (47,4 millió dollár) összveszteség 2018-ban,

és a csattanó a végére, a Trump-birodalom négy éven belül lejáró kötelezettségek összege

126 milliárd forint (421 millió dollár)!

Sajnos a kiszivárgott hírekből nem derül ki, hogy kinek tartozik az elnök, illetve egyes esetekben mennyi idő alatt került a megjelölt összeg elköltésre, egy dolog biztos, a régi mondásnak igaza van: „Ha egymillió forinttal tartozol a banknak, az a te gondod, ha 1 milliárddal, az a bank gondja.”