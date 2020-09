Szükség törvényt bont: a koronavírus-járvány miatt még a nyáron visszalépett az indianai Notre Dame Egyetem attól, hogy megrendezze – magyar idő szerint szerda hajnal 3 órakor – Donald Trump és Joe Biden első elnökjelölti vitáját. A beugró az ohiói Cleveland és az ottani Case Western Reserve University, valamint a Cleveland Clinic, a vitát szervező és pártfüggetlen Elnökjelölti Viták Bizottságának (CPD) egészségbiztonsági együttműködő partnere. A Cleveland Clinic Ohio vezető, magánkézben lévő kórházközpontja több tízezer alkalmazottal.

A koronavírus-járvány már több mint 7 millió embert fertőzött meg az Egyesült Államokban, és több mint 200 ezren haltak bele a szövődményeibe.

Trump és Biden is távolságtartással vitázik majd egymással 90 percen keresztül, és a jelenlévők számát is korlátozzák járványügyi megfontolásokból.

A legutóbbi felmérések átlagában Biden 6,8 százalékponttal vezet Trump előtt, de Ohióban csak 3,3 százalékpont a különbség. Márpedig számos elemző szerint Bidennek bőven több százalékponttal kellene nyernie országosan a leadott szavazatokban ahhoz, hogy a leglényegesebb ponton is az elnök fölébe kerekedjen: az elektori szavazatokban. Amerikában ugyanis az egyes szövetségi államokat kell megnyerni, ugyanúgy, ahogy (asztali)teniszben is az egyes szetteket, nem pedig több találatot kell elérni. 2016-ban Hillary Clinton hárommillióval több voksot kapott Trumpnál, mégis veszített.

Az ország kicsiben

A november 3-i választások végeredményében döntő szerepe lehet annak, hogyan voksol az amerikai Közép-Nyugat. 2016-ban három államon múlt végül a választás kimenetele, közülük kettő – Wisconsin és Michigan – közép-nyugati.

De a 11 milliós Ohio – ahol Trump négy évvel ezelőtt nyolc százalékpontot, csaknem félmillió voksot rávert Clintonra – talán minden más szövetségi államnál fontosabb lakmusztesztje az amerikai politikának:

az ohióiak 1964 óta mindig a későbbi győztesre voksoltak,

az elmúlt 124 évben csak kétszer „tévedtek”,

republikánus jelölt még soha nem lett elnök anélkül, hogy megnyerte volna Ohiót,

1980 óta billegő államnak számít.

Elemzők ezt azzal magyarázzák, hogy mindenből van benne egy csipetnyi, amit nagyon amerikainak tartanak:

egy kis dél, egy kis észak,

városi és vidékies környezet, valamint

gazdagabb és szegényebb területek egyaránt a megfelelő arányban jellemzik ehhez.

Magára a már kevesebb mint 400 ezres Clevelandre – amelyben a II. világháború után még csaknem egymillióan laktak – ugyanakkor kevésbé jellemző, hogy összetétele leképezné az amerikai társadalmat. A feketék (afroamerikaiak) például a lakosság felét teszik ki, miközben az országban átlag 12,7 százalékban élnek.

Ahogy Ohióra, Clevelandre is jellemzők voltak a közép-európai bevándorlók, akik közül sokan még az Osztrák–Magyar Monarchiából érkeztek. Így a várost korábban jelentősebb, de még ma is fontos magyar közösség is lakja; korábban bezárásra ítélték, majd újranyitották a Szent Imre magyar katolikus templomot.

Tartottak már itt vitát

A vitákat több mint 30 éve a CPD szervezi, de a részleteket egyezteti a kampánycsapatokkal. Az első szópárbaj moderátora Chris Wallace, az általában ugyan Trump-párti, jobboldali Fox News hírcsatona műsorvezetője lesz. De történetesen épp Wallace nem tartozik az elnök kedvencei közé, és azt gyanítja róla, Bidennek kedvez majd. Az elnök a Twitteren – ahol több mint 86 millióan követik, mit tesz közzé – ezért most inkább egyik kedvenc Fox-műsorából, a Hannity Show-ból tett közzé neki tetsző részleteket:

Wallace egyébként négy évvel ezelőtt Clinton–Trump-vitát is moderált.

Nyolc éve most fordul elő először, hogy hivatalban lévő elnök is vitázik: 2012-ben Barack Obama szállt szócsatába republikánus kihívójával, Mitt Romney-val.

2004-ben Cleveland már adott otthont alelnökjelölti vitának.

Hat aktuális téma 15-15 percig

Trump és Biden kilencven percen keresztül, hat témában próbálja majd állni a sarat riválisával szemben.

A CPD egy hete hozta nyilvánosságra a hat témát, amelynek 15-15 percet szentelnek majd.

Ezek a következők:

a „records”, azaz mindaz, amit a riválisok fel tudnak hozni egymással szemben. A legaktuálisabb, hogy a The New York Times kimutatása szerint Trump alig fizetett szövetségi jövedelemadót.

a legfelső bíróság körüli politikai vita. Ruth Bader Ginsburg liberális főbírónő halála tektonikus változásokat hozhat az amerikai közélet csúcsmagasságaiban; Trump a konzervatív Amy Coney Barrettet jelölte a helyére.

a Covid–19-járvány. Trump sokáig bagatellizálta a pandémiát, és nemrég az ENSZ-ben Kínát támadta, amiért szerinte rászabadította a világra ezt a „pestist”. Biden – akinek novemberben lesz a 78. születésnapja – sokáig ki sem merészkedett delaware-i háza alagsorából.

a gazdaság. Trump gazdasági eredményeit elismeri a megkérdezettek többsége a felmérések átlagában. De a tavasszal, amikor tombolni kezdett a járvány, tízmilliók veszítették el az állásukat.

a választások integritása, tisztasága. Trump szerint a levélszavazatokkal csalnak a demokraták. Szakértők azonban kétségbe vonják – épp ezeket a kétségeket.

a faj (bőrszín) és az erőszak kérdése az amerikai városokban. A fekete George Floyd májusi halála hónapokig tartó tüntetés- és zavargáshullámot váltott ki az Egyesült Államokban; ez vissza-visszatérően megtörténik, ha a rendőri erőszakot nem követi felelősségre vonás.

(Borítókép: Stephen Maturen/Getty Images)