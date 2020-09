Börtönbüntetésre ítélték a Stop Soros kitalálóját

A Magyarországon tartózkodó Nikola Gruevszkit nem jogerősen másfél év börtönbüntetésre ítélte az észak-macedón bíróság – tudta meg a Szabad Európa Rádió. A macedón exminiszterelnök 2018-ban menedékjogot kapott Magyarországon, akkor luxusautók jogellenes vásárlásáért ítélték el jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre.

Gruevszkit 2018 októberének elején egy miniszterelnöksége alatt elkövetett, 600 ezer eurónyi kárt okozó korrupciós bűncselekmény miatt a macedón bíróság jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, az exminiszterelnök azonban

a végrehajtás elől Magyarországra szökött, és azóta Budapesten tartózkodik.

A most lezárt eljárásban az újabb vád szerint Gruevszki 2013-ban utasítást adott arra, hogy tüntetők törjenek be a szkopjei fővárosi önkormányzatba, és akadályozzák meg, hogy politikai ellenfelei gátat vethessenek városátépítési tervének.

Hat társát, köztük a korábbi közlekedési miniszterét is, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az ügyészség és a védelem is fellebbezett az ítélet ellen. A észak-macedón politikus ellen négy másik ügy is folyamatban van; többek között korrupcióval, hivatali visszaéléssel és választási csalással vádolják.

A Gruevszki-kormány arról is híres, hogy az ő kampánystratégiájukban jelent meg az ország „sorostalanítási” céllal az SOS, ami a „Stop Soros” szlogent tűzte zászlajára. Ennek mintájára itthon is hasonló üzemmódba kapcsolt számos politikai aktor. Gruevszki miniszterelnöki pozícióban többször is találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A volt kormányfő elleni vádak egy 2015-ös lehallgatási botrányból pattantak ki, amelyben a Gruevszki-kormány által megbízott személyek mintegy 20 ezer ember, köztük politikusok, rendőrök, bírók, újságírók és külföldi diplomaták telefonbeszélgetéseit rögzítették illegálisan.

Gruevszki 2016-ban vesztette el mandátumát, 2018 óta pedig az Interpol által kiadott elfogatóparancs van ellene érvényben. Magyarországon azonban menedékjogot kapott, majd

2019 júniusában a Fővárosi Törvényszék hivatalosan is megtagadta a kiadatását az észak-macedón hatóságok felé.

Legutóbb szerkesztőségünk kapta lencsevégre egy Budapest Business Partyn.

(Borítókép: Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök távozik kiadatási tárgyalásáról a Fővárosi Törvényszéken 2019. június 27-én. A törvényszék jogerős határozatával megtagadta a hazájában korrupciós és más bűncselekmények miatt elítélt, illetve megvádolt politikus kiadását

(MTI/Máthé Zoltán)