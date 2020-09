Trump mintha újra elfelejtette volna elítélni a fehér felsőbbrendűség híveit. Wallace-tól kapta meg az erről szóló kérdést. Először úgy felelt, hogy minden, amit lát, inkább a baloldal, és nem a jobboldal műve, aztán visszakérdezett, hogy kiket is kellene elítélnie valójában. A válaszra, hogy a szuprematistákat, így reagált:

Proud Boys, stand back, stand by, but I’ll tell you what, somebody’s got to do something about Antifa and the left because this is not right-wing problem.