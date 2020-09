Szexuális visszaélések ügyében vizsgálódnak az Egészségügyi Világszervezetben

Szexuális visszaélési vádak miatt vizsgálat indult több nemzetközi segélyszervezetben, így az Egészségügyi Világszervezetben (WHO) és az Orvosok Határok Nélkül elnevezésű szervezetben is. A vádak szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban segélymunkások szexuális szolgáltatást követeltek nőktől a segítségükért cserébe – hivatkozik a távirati iroda a dpa német hírügynökségre.

Az értesülések a The New Humanitarian és a Thomson Reuters Foundation riportereitől származnak, akik csaknem félszáz nővel beszéltek, és az ő vádjaikat gyűjtötték össze. A megvádolt szervezetek között van az UNICEF is. Az ENSZ szervezetének szóvivője, Najwa Mekki úgy fogalmazott: „szervezetünk nem tűr el semmiféle szexuális kizsákmányolást és bántalmazást, komolyan vesz minden ilyen cselekményről szóló vádat. Arra bátorítunk minden áldozatot, hogy tudassa a vele történteket”. Hasonló vallomástételre buzdít az Orvosok Határok Nélkül is. A WHO megígérte, hogy szigorú vizsgálatot indít.