A camorráig vezetnek a vatikáni pénzügyi botrány szálai

Már tíz Vatikánban dolgozó egyházi személy és olasz vállalkozó ellen indított vizsgálatot az egymással is együttműködő vatikáni és római ügyészség abban a számítások szerint legalább félmilliárd eurós nemzetközi korrupciós ügyben, amely Angelo Becciu bíboros lemondásához vezetett.

Fotó: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Véletlenszerű egybeesésnek számít, hogy a pénzügyi botránnyal egy időben érkezett meg a Vatikánba az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szakértői bizottságának delegációja, amely 2012 óta ötödik alkalommal értékeli a pápai államban a nemzetközi pénzügyi előírások betartását.

Három év után szerdán visszatért a Vatikánba az ausztrál nyugalmazott bíboros, George Pell is, aki 2014 és 2019 között az úgynevezett Gazdasági Titkárságot vezette. A hivatalt Ferenc pápa hozta létre a vatikáni pénzügyek központosított átvilágítására.

Pell bíboros 2017-ben pedofíliavádak miatt kényszerült visszatérni hazájába, ahol először elítélték, de később felmentették.

Pell bíboros a pápa segítségére sietett vissza. Az egyházfőt megrázták a történtek, de nem mondott le feladatáról, mellyel megválasztása előtt megbízta a bíborosi testület, vagyis arról, hogy rendbe tegye a Vatikán pénzügyeit, és addig megy előre, amíg ezt nem teljesíti

nyilatkozott Walter Kasper német nyugalmazott bíboros az Il Giornale napilapnak.

Részletes sajtóbeszámolók szerint a vatikáni ügyészség tíz személlyel szemben indított vizsgálatot, amire a közvélemény figyelmét Angelo Becciu bíboros lemondásának szeptember 24-i bejelentése hívta fel. Becciu 2011 és 2018 között a vatikáni kormányként ismert szentszéki államtitkárság harmadik számú vezetőjeként dolgozott. Mandátuma idején vásároltak meg egy több mint 200 millió eurót érő londoni ingatlant, és az ezzel kapcsolatos szövevényes tranzakciók miatt a Vatikán számláiról a számítások szerint legalább 450 millió euró tűnt el. A vizsgálat 2019-ben indult a pápai állam pénzintézete (Ior) és a vatikáni főrevizor jelzései alapján. Tavaly többek között felfüggesztették állásából a szentszéki államtitkárság két vezető beosztású tagját és a Pénzügyi Információs Felügyelet (Aif) vezetőjét is. Idén júniusban a vatikáni csendőrség őrizetbe vette, majd néhány nap fogda után szabadlábra helyezte Gianluigi Torzi olasz brókert.

A London belvárosában található luxusépületet 2014-ben vásárolták meg, ehhez a szentszéki államtitkárság bankhitelt vett fel arra a svájci számlára, amely a Péter-filléreket, vagyis a világ minden részéből a Vatikánba érkező pénzadományokat is tartalmazta. Az üzleten egy pénzügyi elemzés 60 oldalas dokumentációja szerint fejenként akár tízmillió eurót is kerestek.

A vatikáni vizsgálat a volt bíboroson, Angelo Becciun kívül egykori személyi titkárát, Mauro Carlinót érinti, a szentszéki államtitkárság volt adminisztrációs vezetőjét, Alberto Perlascát és munkatársát, Fabrizio Tirabassit, valamint Tommaso di Ruzzát, az Aif volt igazgatóját, aki az államtitkárság minden pénzügyi lépését aláírásával jegyezte.

A La Repubblica című lap információi szerint Becciu és társai még az egyházfő nevével az USB banknál jegyzett húszmillió fontos számlát is kiürítették anélkül, hogy ezt a Vatikánban észrevették volna. A Financial Times úgy tudja, további 110 milliót költöttek más európai és tengerentúli ingatlanok felvásárlására. Becciu lehallgatott telefonhívásai szerint másfajta üzletek is születtek jótékonysági vagy társadalmi cél álcája alatt: anyagi juttatásért egyes cégeknek szereztek egyházi intézményekkel "kötött" szerződéseket.

A szálak egészen a camorra dél-olaszországi bűnszervezetéhez vezetnek.

Miért választotta a Vatikán a bróker Gianluigi Torzit, akinek neve nemzetközi feketelistán szerepelt, és akit az olasz maffiaellenes nyomozó hatóság is ellenőrzés alatt tartott?

tette fel kérdést a La Repubblica.

A római ügyészség egyelőre a pénzmosással gyanúsított Raffaele Mincionéval szemben indított vizsgálatot, de Angelo Becciu és családja pénzügyeinek átvilágítása is megindult, miután kiderült, hogy Becciu testvérének sörgyárát Antonio Mosquito angolai vállalkozó finanszírozta, aki a londoni tranzakciókban is részt vett.

Angelo Becciu sajtótájékoztatón mondta el:

Ferenc pápa személyesen közölte vele, hogy bizalomvesztés miatt megfosztja bíborosi rangjától.

A pap ellen még a vatikáni és az olasz ügyészség sem emelt vádat.