Durvul a járvány Párizsban, vasárnap dönt a kormány a további szigorításokról

Párizs és elővárosai hétfőn kerülhetnek a koronavírus-járvány miatti legmagasabb riasztási övezetbe, amennyiben a járványmutatók nem csökkenek a hétvégén – mondta a francia egészségügyi miniszter. Olivier Véran jelezte, hogy a besorolás Párizs lakosai számára átmenetileg drasztikusan csökkentheti a társadalmi kapcsolattartást: megszűnnek a családi ünnepek, a bulik, a bárok teljesen bezárnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a döntés még nem született meg, a kormány vasárnap este egyeztet Anne Hidalgo párizsi főpolgármesterrel és a régió politikai vezetőivel. Szakértők szerint nehéz elképzelni, hogy a mutatók csökkenő tendenciára váltsanak a következő napokban.

A fővárosi agglomerációban az elmúlt 24 órában a kormány szerint a három legfontosabb járványügyi mutató átlépte a maximális riasztási szintet.

Százezer lakosra több mint 250 fertőzött jut (csütörtökön 263 volt ez a szám), és a veszélyeztetett 65 év feletti korosztályban is több mint száz. A kórházak intenzív ágyainak 30-35 százalékán koronavírusos betegek fekszenek. A kórházak számára a kritikus szintet a 30 százalék jelenti.

Ha ez a néhány órája beállt súlyos helyzet megerősítést nyer a következő napokban, nem lesz más választásunk mint Párizst és a közvetlen elővárosokat maximális riasztási övezetbe sorolni – hangsúlyozta Olivier Véran.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy további öt nagyvárosban, Lille-ben, Lyonban, Grenoble-ban, Toulouse-ban és Saint-Etienne-ben is nagyon aggasztóvá vált az elmúlt napokban a helyzet. Ha az eddig meghozott korlátozások nem hozzák meg a kellő hatást, ezeket a városokat is maximális riasztási övezetbe fogjuk sorolni a jövő héten – tette hozzá.

A kormány a helyi döntéshozókkal történő előzetes egyeztetés nélkül a déli Marseille-t és Aix-en-Provence-t, valamint Guadeloupe szigetét már a múlt héten maximális riasztási övezetté nyilvánította, ami heves tiltakozást váltott ki helyi szinteken, a többi nagyvárosban ezért óvatosabban jár el.

A miniszter kitért arra, hogy a déli nagyvárosokban, Marseille-ben, Nizzában és Bordeaux-ban néhány napja javulás érzékelhető, de a „vírus terjedési szintje továbbra is nagyon magas”, a fertőzöttek száma 100 ezer lakosonként még mindig meghaladja a 200-at.

Az egészségügyi minisztérium hivatalosa adatai szerint országosan az elmúlt 24 órában ismét csaknem 14 ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, az előző napi csaknem 13 ezer után.

A napi esetszám csaknem két hete nagyon magas, csütörtökön 13 970 volt, így a járvány kezdete óta 577 505-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.

A pozitív tesztek aránya három napja 7,6 százalékon stagnál, de a hónap elején még csak 4 százalékos volt.

A halottak száma az elmúlt 24 órában 63-mal 32 019-re emelkedett, az előző napi 65, és a keddi 57 után. Az intenzív osztályokon 18-cal nőtt a koronavírusos betegek száma, az országban több mint 1200-an vannak jelenleg lélegeztetőgépre kapcsolva.

(Borítókép: MTI/EPA/Mohamed Badra)