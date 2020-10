Lengyelországban a legtöbb koronavírus-fertőzéses esetet regisztrálták a járvány kitörése óta

Lengyelországban csütörtökön 1967 új koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak, a legtöbbet a járvány kitörése óta. A romló járványhelyzet miatt több járásra terjesztik ki a szigorú egészségügyi intézkedéseket.

Szombaton a 380 lengyelországi járás közül 44-ben lépnek életbe többek között a szájmaszk köztéri használatát, a nagyobb létszámú rendezvények megtartását korlátozó intézkedések. A járások közül 16 minősül „pirosnak”, 28 pedig „sárgának”. Eddig csak húsz közigazgatási egységben vezettek be fokozott járványügyi intézkedéseket.

A piros járásokban az utóbbi két hét folyamán több mint 12 új fertőzést regisztráltak tízezer lakosra, a sárgákban 6–12-t.

Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter kedden már jelezte, hogy a fertőzések nagyobb számát regisztráló járásokban újabb korlátozásokat vezetnek be: a piros járásokban a vendéglátóipari cégeknek este 10-kor be kell zárniuk, és az eddig csak az ott alkalmazott, a szájmaszk szabadtéri viseléséről szóló rendelkezést a sárga zónákra is kiterjesztik. Az utóbbiakban emellett 75-re csökkentik a megengedett létszámot a rendezvényeken.

Az egészségügyi tárca által csütörtökön közzétett adat a 1967 új fertőzésről a legmagasabb napi növekmény a járvány kezdete óta. Eddig a legtöbbet – 1587 új esetet – múlt pénteken jegyezték fel. Szerda óta 30 ember meghalt, közülük 29-en krónikus betegségekben szenvedtek, a harmincadik elhunyt pedig 92 éves volt.

A kórházakban a koronavírus miatt 2560 embert kezelnek, 159 Covid–19-beteg van rákapcsolva lélegeztetőgépre. Egy nap alatt a kórházban kezeltek száma 79-cel, a lélegeztetőgépre szorulók száma héttel emelkedett.