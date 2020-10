Brexit: kilencedik nekifutásra is nagyon messze a megállapodás

Volt némi előrelépés, de továbbra is nagy a nézetkülönbség az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerét illetően – írta Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója pénteki közleményében. Michel Barnier arról számolt be, hogy továbbra is „tartós és súlyos ellentmondások” vannak az Európai Unió szempontjából olyan kiemelten fontos kérdésekben, mint a kereskedelempolitika, a tisztességes és egyenlő versenyfeltételek biztosítása, valamint a halászatról szóló megállapodás.

A jövőbeli kapcsolatrendszerről szóló, jelentős részben gazdasági együttműködést tartalmazó megállapodás elfogadása érdekében ezeket a különbségeket a következő hetekben mindenképpen le kell küzdeni – emelte ki.

A legvitatottabb pont: ír–északír határ

Észak-Írországgal harmonizált viszonyt tartana fenn az EU, főleg áruforgalmi szabályrendszerének elemeivel, és lényegében az EU közös piacának része maradna. Az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti kereskedelmi forgalomban azonban esetenként vámellenőrzésnek kell alávetni a Nagy-Britanniából az EU-ba tartó szállítmányokat. A brit törvénytervezet azonban mentesítené az észak-írországi üzleti vállalkozásokat bármiféle külön vámdokumentációs kötelezettség alól az Egyesült Királyságon belüli kereskedelemben, akkor is, ha nem lesz szabadkereskedelmi egyezmény az unióval. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság nemzeteinek kormányaihoz helyezné át a királyság belső piacának szabályozási jogköreit, felrúgva az EU-val kötött egyezmény erre vonatkozó pontjait.

Az EU ezért a törvénytervezet beterjesztését úgy értelmezi, hogy a britek megállapodás nélküli kilépésre készülnek. Az EU azon az állásponton van, hogy a kilépési megállapodás betartása és egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kiküszöbölné az észak-írországi kérdést.

Barnier elmondta, hogy előrelépés egyebek mellett a repülés- és a szociális biztonság koordinálása, valamint az alapvető és az egyéni szabadságjogok tiszteletben tartása terén történt. Az utóbbiak a büntetőügyekben folytatott jövőbeni igazságügyi együttműködés előfeltételei.

A közelgő határidő miatt (december 31.) a tárgyalások következő fordulóját jövő héten Londonban tartják, azt követően pedig Brüsszelben ülnek tárgyalóasztalhoz.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kétnapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón azt közölte: szombaton videókonferencia formájában tárgyal Boris Johnson brit miniszterelnökkel a jövőbeli kapcsolatrendszerről folyó tárgyalások felgyorsítása érdekében.

Von der Leyen csütörtökön jelentette be, hogy az Európai Bizottság felszólító levelet küldött az Egyesült Királyságnak, mert álláspontja szerint a brit fél megszegte az EU-tagsága megszűnéséről (Brexit) szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit. A testület a kötelezettségszegési eljárás első lépését jelentő felszólítólevelet a brit kormány belső piacáról szóló törvényjavaslat miatt küldte.

Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Ezt követően a felek együttműködése az előzetesen rögzített, december végéig tartó átmeneti időszakba lépett. Célja, hogy időt biztosítson a brit kormánynak és az uniónak a megállapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer szabályairól.

A Brexit lezárásával a britek továbbra is a vámunió, valamint az egységes piac tagjai maradnak, emellett a be- és kivándorlásra vonatkozó szabályok is változatlanul érvényesek az év végéig. Johnson célja, hogy december 31-ig az Egyesült Királyság egy széles körű szabadkereskedelmi megállapodást kössön az európai blokkal, feltéve ha akar. A megállapodással kapcsolatban már nyolc alkalommal tárgyalt a két fél, de érdemi előrelépés nem történt, kedden Londonban lesz a kilencedik.