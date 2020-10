Szinte könyörgött a görög külügyminiszter Szijjártónak Magyarország törökök elleni támogatásáért

A magyar kormány támogatását kéri Görögország azért, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Törökországgal szemben – közölte Nikosz Dendiasz görög külügyminiszter Budapesten. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta ma hivatalában görög kollégáját, a találkozót követő sajtótájékoztatón pedig úgy tűnt, hogy a két országot egészen más külpolitikai ügyek foglalkoztatják.

Míg ugyanis Szijjártó Péter a migrációs nyomásról beszélt, Nikosz Dendiasz a Törökországgal kialakult konfliktust hangoztatta.

A görög külügyminiszter elmondta, Ankara nem tartja be a nemzetközi jogot, amire az európai közösségnek erélyesen kell reagálnia. Dendiasz beszélt arról is,

hogy ennek érdekében kormánya Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztetni kíván.

A most zajló EU-csúcson is kiemelt téma a Földközi-tenger keleti medencéjében zajló konfliktus. A térségben található energiamezőkre ugyanis Törökország, illetve Görögország és Ciprus is igényt tart, a konfliktus pedig augusztusban addig fajult, hogy európai országok és Törökország egyszerre tartott hadgyakorlatot a térségben. Az EU azonban meglehetősen engedékeny, a most is zajló csúcstalálkozón végül nem vezettek be szankciókat Ankarával szemben.

Az elhangzottak alapján Athén ebbe nem nyugodott bele, s tovább lobbizik a keményebb európai fellépésért. Ezt támasztja alá az is, hogy az uniós csúcsra időzítve Dendiasz – külügyminiszterként először –, a kiváló török kapcsolatokkal rendelkező Budapestre látogatott.

Péter, olyan jó nektek, hogy Magyarország nem határos tengerekkel. Nem kell ilyen problémákkal foglalkoznotok

– kérlelte a magyar külügyminisztert Dendiasz.

A kérdés annyira fontos a görög fél számára, hogy még egy korábbi sérelmét is félretette. Idén áprilisban ugyanis Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök is aláírta azt a levelet, amit az Európai Néppárt (EPP) elnökének, Donald Tusknak címzett a jobbközép európai parlamenti pártcsalád tizenhárom tagja. Ebben a levélben a Fidesz kizárását kérték Tusktól, mondván, a magyar kormánypárt az európai demokrácia alapértékeivel ellentétesen vezeti Magyarországot. A sajtótájékoztatón ezért arról kérdeztük Dendiaszt, hogy a görög kormánypárt, az új Demokrácia fenntartja-e még kérését, illetve, szóba került-e a téma a budapesti találkozón.

Miniszterként, és nem párt tagként érkeztem Budapestre. Ami a pártomat illeti, arról nem nyilatkozom

– reagált Dendiasz. Hozzátette, hogy ezt a kérdést

Micotákisz már korábban megbeszélte Orbánnal.

Arra azonban a görög külügyminiszter már nem tért ki, hogy pontosan mikor került sor erre a beszélgetésre.

(Borítókép: Bruzák Noémi / MTI.)