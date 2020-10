Buszokból épített fallal előzi meg a tüntetéseket a dél-koreai rendőrség

Dél-Korea fővárosában, Szöulban a rendőrség „buszfalakat” állított fel, hogy az emberek ne tudjanak tüntetéseket szervezni a koronavírus miatti intézkedések ellen – írja a Reuters. Dél-Koreát az egyik legsikeresebben védekező országként szokták emlegetni a világsajtóban, ennek ellenére vannak a járványügyi intézkedéseket túl szigorúnak tartó hangok a közvéleményben.

A járvány terjedése jelentősen lassult az országban az elmúlt hetekben, de a szöuli kormánynak így is több száz szombatra szervezett demonstrációt kellett betiltania. Dél-Korea szombaton ünnepli az államalapítást, a kormány pedig több intézkedést is bevezetett az illegális tüntetések megelőzésére: a metró nem áll azoknál a megállóknál, amelyek közel fekszenek a tervezett tüntetések helyszíneihez és létrehoztak 90 ellenőrző pontot is, ahová bármikor át tudják irányítani a buszokat.