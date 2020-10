Tüdőgyulladással került kórházba Petro Porosenko

Kétoldali tüdőgyulladással került egy kijevi, Covid–19-betegek ellátására kijelölt kórházba Petro Porosenko korábbi ukrán államfő – írta az államfő felesége, Marina Porosenko Facebook-posztjára hivatkozva a karpathir.com.

A politikusnál már korábban igazolták a koronavírus-fertőzést – amit a hivatalos Facebook-oldalán saját maga tett közzé –, de a felesége videoüzenetéből most az is kiderült, hogy a lányuk koronavírustesztje is pozitív lett.

Marina Porosenko az Európai Szolidaritás (Jevropejszka szolidarnyiszty) párt Facebook-oldalára feltöltött videoüzenetben azt is közölte, hogy férje szigorúan betartja a kezelésére vonatkozó előírásokat.

A volt államfő és pártja egyébként az október 25-én tartandó helyhatósági választásokra készül.

Ukrajnában egyébként igencsak elszabadult a koronavírus-járvány: az egészségügyi miniszter mai közlése szerint – amelyet az MTI idézett – júniushoz képest csaknem megötszöröződött a koronavírussal kórházban ápolt betegek száma. Mintegy 16 745 beteget ápolnak kórházban Covid–19-betegséggel, míg június közepén mintegy 3 és fél ezren voltak. Az elmúlt napon 475 embert szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában 3774 új fertőzöttet regisztráltak, számuk a járvány kezdete óta ezzel 230 236-ra nőtt. Hat nap óta most első ízben regisztráltak négyezernél kevesebb fertőzéses esetet, de Makszim Sztepanov szerint vasárnap általában kevesebben fordulnak orvoshoz. A miniszter azzal számol, hogy még a hét folyamán a fertőzések napi száma meghaladja az ötezret. Felül kell vizsgálni szerinte a járványügyi szabályokat, hogy ne nőjön tovább a betegek száma.

A koronavírus okozta Covid–19-betegség szövődményeibe egy nap alatt 33 beteg halt bele, és ezzel számuk 4430-ra nőtt. A helyzet továbbra is Harkiv megyében, illetve a fővárosban, Kijevben a legsúlyosabb.