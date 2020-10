Tombol a járvány a Balkánon - sokadik rész

Már Észak-Macedóniában is további szigorításokra volt szükség , ugyanis három nap alatt több mint hatszáz fertőzöttet regisztráltak.

Ezúttal az élő fellépéseket tiltották be a vendéglátóhelyeken egyúttal korlátozták a vendégek számát is. A diszkók és klubok működését még a tavasszal tiltották be, és újranyitásukat azóta sem engedélyezték, de az éttermek nyár óta újra üzemelhettek, és fellépéseket is szervezhettek. Eddig. Ráadásul egy asztalnál az eddig megengedett tizenkettő helyett már csak négyen ülhetnek.

Horvátország kivételével a Balkán többi országában is nőtt a fertőzöttek száma.