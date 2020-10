Új fegyverkezési versenyt hozhat az Ábrahám-megállapodás

Az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok között amerikai közreműködéssel megkötött kiegyezés – utalva az iszlám, a judaizmus (és a kereszténység) közös ősatyjára – Ábrahám megállapodás néven híresült el. Szakértők szerint az új megállapodás azonban megnyithatja az utat egy új, regionális fegyverkezési verseny felé. - írja a CNN Opinion rovatában William Hartung.

A fegyverzetkorlátozási szakértő szerint több jel utal arra, hogy a jelentős külpolitikai esemény a stabilitás növelése helyett további feszültségekhez fog vezetni. Jelentős esélyt lát arra, hogy az amúgy is törékeny közel-keleti békét a tervezett új fegyverrendszerek beszerzése akár teljesen fel is boríthatja. A fejlemények tükrében azonban most nem az arab-izraeli, hanem az arab-perzsa egyensúly fenyeget robbanással. Az Emirátusok ugyanis a megállapodás aláírása után nem sokkal bejelentette igényét F-35 vadászbombázók és nagy hatótávolságú, felfegyverzett drónok vásárlására, cserébe Izrael elismeréséért. Bár az üzlet hivatalosan nem része a megállapodásnak, az Emírségek úgy tűnik igényt tart erre a jutalomra. Trump elnök már áldását adta a lépésre.

A döntés Izraelben nem váltott ki egyértelmű lelkesedést. Több katonai és hírszerzési szakértő aggodalmát fejezte ki a minőségi fölény esetleges elvesztése miatt. Ennek ellensúlyozására Benjamin Netanyahu miniszterelnök úgy tűnik megtalálta a megoldást: az USA által Izrael számára folyósított katonai segély összegének növelését kérte. Az éves szinten akár 38 milliárd dollárt elérő támogatásból a megállapodás napján nyilvánosságra került lista alapján Netanyahu az alábbi eszközöket szeretné beszerezni:

tucatnyi Boeing V-22 Osprey billenőrotoros repülőgép

még egy század, azaz a fentihez hasonló mennyiségű F-35-s vadászbombázó

két Boeing KC-46 szállító és utántöltő repülőgép

a 42 Apache harci helikopter

olyan bunkerromboló bombák, amelyek alkalmasak a földalatti iráni nukleáris létesítmények támadására.

A fentiek fényében a szakértő szerint nem nehéz egyetérteni azokkal, akik úgy vélik a megállapodás sokkal inkább egy amerikai vezetésű, regionális és Irán-ellenes koalíció létrejöttét fogja elősegíteni, mint a közeli-keleti békéét.