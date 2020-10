Kómába esése óta először készítettek videofelvételt Alekszej Navalnijjal

A két óra hosszú interjú már önmagában is bizonyítja, hogy Alekszej Navalnij felépült a mérgezésből, de a 44 éves orosz ellenzéki maga is megerősítette, hogy sokkal jobban érzi magát. Bár a keze még egy kicsit remeg, és fizikoterápiára kell járnia, orvosait is meglepte gyógyulásának sebessége.

Navalnij egy ismert orosz youtubernek mesélt a vele történtekről. Megjegyezte: nem tudja, hogy pontosan hogyan kerülhetett szervezetébe a méreg, de elképzelhető, hogy érintéssel. Augusztus 20-án lett rosszul a Tomszk-Moszkva repülőjáraton, és az út elején még teljesen jól volt, majd állapota olyan hirtelen romlott, hogy azt hitte, meghal – idézte fel.

Meg vagyok róla győződve, hogy az FSZB (az orosz titkosszolgálat) mérgezett meg Putyin elnök utasítására, mert az orosz hatóságok veszélyes tényezőként tekintenek rám a jövő évi parlamenti választások közeledtével.

Az orosz ellenzéki Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója, ugyanakkor a Kreml visszautasította vádjait. Tény mindenesetre, hogy a németországi orvosi vizsgálatok a novicsok típusú hírhedt szovjet harci idegmérget mutatták ki szervezetében. Repülőgépe kényszerleszállása után ugyanis a berlini Charité klinikára szállították át, mivel hozzátartozói nagyobb biztonságban akarták tudni.