Példaképnek indult, antiszemita merénylő lett belőle

Az elsőkből lehetnek az utolsók.

A legcsekélyebb probléma sem volt vele. Példamutató fiatalember volt

– mondták egykori berlini lakóhelyén Grigoriy K.-ról, arról a kazahsztáni származású német fiatalemberről, akit a múlt vasárnapi hamburgi zsinagóga elleni merénylet feltételezett elkövetőjeként hallgatnak ki a német hatóságok. A 29 éves férfit azért vonják felelősségre, mert katonai gyalogsági ásóval támadt egy 26 éves, kipát – a zsidó férfiak fejfedőjét – viselő fiatalemberre az egyik hamburgi zsinagógánál, súlyos fejsérülést okozva ezzel. Eközben a német hadsereg, a Bundeswehr egyenruháját viselte, és egy zsebkés mellett olyan cédulát találtak utóbb nála, amelyen horogkereszt volt látható.

A Der Spiegel hamburgi hírmagazin riportjából az derül ki, a fiatalember legkésőbb 2019-ig egy olyan berlini szálláson élt, amely más bevándorlók – köztük zsidók – lakhelyéül is szolgált. Ekkoriban nem tett antiszemita kijelentéseket, állítja a szállás vezetője.

Grigoriy K. a 2016-os évet teljes egészében a Bundeswehrben töltötte, ahol megkapta az alapkiképzést, majd felcserként dolgozott.

2019-ben – amikor már egy férfiszállón élt – segítségre szorult az ottani szállásvezető szerint, majd novemberben már pszichiátriai kezelésre utalták, a paranoid skizofrénia tüneteit mutatta.

Kihallgatása most nehezen indult a sajtóbeszámolók szerint, mert zavartan viselkedik.

Megrögzött antiszemita

A hamburgi merénylővel csaknem egyidős, 28 esztendős Stephan Balliet – akinek a nyáron kezdődött meg a büntetőpere Magdeburgban – más profil, de vannak hasonlóságok Grigoriy. K-val. Őt azzal vádolják, hogy éppen egy éve, tavaly október 8-án az egyik legnagyobb zsidó vallási ünnep, a jom kippur idején támadt a hallei zsinagógára, kifejezetten azzal a céllal, hogy zsidókat öljön. A zsinagógában 52 ember volt. Balliet először gránátot dobott a sírkertbe, majd megpróbálta felrobbantani a zsinagóga kapuját, de ez nem sikerült.

A szélsőjobboldali körökben aktív fiatatember az interneten élőben közvetítette támadását, közben antiszemita, bevándorlóellenes megjegyzéseket tett. Hisz a világ-összeesküvésben, a menekülthullámért is a zsidókat kárhoztatatta, tettét a legkevésbé sem bánta meg. Sajnálta, hogy zsidókat nem tudott lelőni, két halálos áldozata nem zsidó.

A hasonlóság a hamburgi elkövetővel a nála is febukkanó horogkeresztes motívumon túl a Bundeswehr, ahol a szász-anhalti Stephan Baillet önkéntesként szolgált. Előbb azonban Mecklenburg-Előpomerániában hat hónapos alapkiképzést kapott, és a fegyverforgatást is megtanulta. Sőt, maga eszkábálta a fegyvereit. Lemezekre mentette többek között Adolf Hitler Mein Kampfját, és tanult a szintén tavalyi, christchurchi muszlimellenes merényletekből is. Az új-zélandi városban egy szélsőjobboldali ausztrál férfi másfél éve 51 embert mészárolt le.

Nem kell ahhoz neonácinak lenni, hogy valaki antiszemita legyen

– mondta Bailletről az ügyvédje.

Bundeswehr(macht)

A két elkövető profilja aligha megnyugtató a német hatóságok számára: egyre gyakoribb az olyan szélsőjobboldali ügy, amely valamely erőszakszervezethez köthető. Így a Bundeswehrnél

tavaly egy Wehrmacht-egyenruhás botrány keltett vihart,

szélsőjobboldali kötődése miatt fel kellett oszlatni egy egész elitalakulatot,

a szélsőjobbos ügyekbe nemrég belebukott Christof Gramm katonai hírszerzési főnök,

szintén a nyáron egy polgári alkalmazott felelősségre vonásából lett hír.