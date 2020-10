Román miniszter: A kultúra járulékos veszteség a járvány elleni harcban

Nem a színházak tehetnek a koronavírus-fertőzések számának növekedéséről, a kultúra »járulékos veszteség« a koronavírus-járvány elleni harcban

– vélekedett Bogdan Gheorghiu román kulturális miniszter.

A tárcavezetőt a francia közszolgálati rádió (RFI) román adása szólaltatta meg, azt követően, hogy a bukaresti járványügyi operatív törzs – a bárok, vendéglők és rendezvénytermek mellett – a fővárosi színházakat, koncerttermeket és mozikat is bezáratta. Az ország több más térségében is hasonló korlátozásokat vezettek be a héten a megyei járványügyi hatóságok – írja az MTI.

A miniszter úgy értékelte: a színházba járók roppant fegyelmezetten és felelősségteljesen betartották az egészségügyi előírásokat, és bár ezek a kulturális intézmények szeptembertől elvileg ötvenszázalékos kapacitással működhettek, a közönség – vélhetően a fertőzésveszéllyel kapcsolatos fenntartásai miatt – valójában a férőhelyek alig harminc százalékát foglalta csak el.

A kulturális intézményekben az utóbbi 14 napon nem volt egyetlen fertőzési góc sem, a járványügyi operatív törzs mégis elrendelte bezárásukat, mivel ezek a termek is olyan helyek, ahol sok ember hosszabb ideig tartózkodik egy légtérében

– magyarázta a miniszter.

Romániában a vendéglátó ágazat is indokolatlannak tartja az újabb korlátozásokat, amelyek szerintük számos kisvállalkozás csődjéhez és több százezer alkalmazott elbocsátásához vezetnek. Szerda este mintegy kétszáz vendéglős és több előadóművész vonult ki tüntetni a bukaresti kormány épülete elé, a vendéglők és színházak – szerintük önkényes – bezárása ellen tiltakozva.