Egy név, amely miatt megszűnt egy újság

Az eset természetesen Oroszországban történt pár évvel ezelőtt. És mi ebben a hír? Nos, európai bulvárlapokra hivatkozva a Fox News megírta: körülbelül mostanra születhetett meg Alina Kabajeva gyermeke. És az apa a hírek szerint nem más mint Vlagyimir Putyin, aki megszüntette az újságot, amely először írni mert kapcsolatukról.

Az üzbég származású hölgy valamikor Oroszország leghajlékonyabb lánya címet érdemelte ki tornászként, tehetségét egy olimpiai arany és bronz érem is tanúsítja. 2005-ös visszavonulása óta több területen is kipróbálta magát. Elsőként énekesi karrierbe kezdett, amelyet utána gyorsan abba is hagyott. Modellkedett is egy darabig, egy alkalommal 100 millió forint értékű arany ruhában fotózták az orosz Vogue számára.

Legtartósabbnak politikai karrierje bizonyult, ugyanis nyolc évig az orosz parlament alsóházában, a Dumában volt az Egyesült Oroszország kormánypárt képviselője.

2008-ban azután egy orosz bulvár lap megszellőztette, hogy Putyin külön él amúgy is ritkán látott feleségétől, majd röviddel utána közölte, hogy egy feleannyi idős nővel, Kabajevával randevúzik. A Moszkovszkij Korreszpondent nem sokkal később, anyagi problémákra hivatkozva megszűnt. Bár 2013-ban az orosz elnök hivatalosan is elismerte, hogy 30 év után elvált feleségétől további infomációkat nem közölt. Vlagyimir Putyin amúgy is híresen óvja magán életét, egyszer így csattant fel:

„Sosem szerettem, ha az emberek beleütötték a taknyos orrukat és erotikus fantáziájukat más emberek (magán) életébe."

Az orosz sajtóban azóta, érthető okokból tabunak számít a téma, mindössze az európai bulvárlapok térnek vissza rá időről időre. Most az adta az alkalmat a kérdés felvetésére, hogy az év elején hirtelen visszavonult a nyilvánosságtól Kabajeva, aki a hírek szerint terhesnek tűnt.