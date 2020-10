Kanada is készül az amerikai elnökválasztásra

Kanada is felkészül a 2020-as amerikai elnökválasztás potenciális kimeneteleire. A kanadai külügyminisztérium jelenleg is különböző forgatókönyveket dolgoz ki az elnökválasztásra és lehetséges következményire, különösen arra az esetre, ha az utóhatás kiszámíthatatlan, mondta el öt forrás a Reutersnek.

Kanada a többi G7-es állammal is egyeztet, akik szintén most dolgozzák ki reagálási lehetőségeiket a választás különböző kimeneteleire, állította az egyik forrás. A G7 (Group of Seven), magyarul Hetek csoportja, amely a világ hét legnagyobb gazdaságával rendelkező fejlett országát, Kanadát, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Királyságot, Olaszországot, Japánt és az Egyesült Államokat egyesíti.

A beszámolók alapján a hivatalnokok az egyértelmű republikánus vagy demokrata győzelem esetétől kezdve a bonyolultabb kimenetelekig, amikor az eredmény vitatott vagy késleltetett, minden eshetőségre felkészülnek.

Azt is vizsgálják, mi történt a 2000-es amerikai elnökválasztáson, amikor az eredmények szintén vitatottak voltak, és öt hétig tartott, mire egyértelműsítették azokat. Az akkori indulatok ellenére, nem történt politikai erőszak. Ugyanakkor Trump már többször is megkérdőjelezte az elektori rendszer becsületességét, ráerősítve az azzal kapcsolatos nyugtalanságra, hogy mit tennének a támogatói egy nem egyértelmű eredmény esetén.

Nagyon kétlem, hogy bárki komolyan el tudná képzelni, nem számít milyen rossz lesz a helyzet (választás után), hogy emberek tömegesen nekirohannának a határnak

– állítja az egyik forrás, aki ismeri a külügyminisztérium ezzel kapcsolatos belső kommunikációját.

Colin Robertson, volt kanadai diplomata - aki korábban több egyesült államokbeli tisztséget is viselt - elmondása szerint a kanadai külügyminisztériumból már több bennfentes ismerőse is elmondta neki, hogy az ügyben feljegyzést küldtek a Trudeau stáb több tagjának.

A ottawai bennfentesek kifejezték aggodalmukat a nagy mértékben, különösen az autóipar esetében, az Egyesült Államoktól függő ellátási láncok esetleges gazdasági káraival kapcsolatban. Kanada ebben a tekintetben kiváltképp sebezhető, mivel a termékeinek és szolgáltatásainak 75 százalékát az Egyesült Államoknak exportálja.

Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau hivatala nem kívánt reagálni a forgatókönyvekre. Trudeau korábban azt nyilatkozta, hogy Kanada aggodalommal figyeli az Egyesült Államokban egyre inkább eluralkodó politikai megosztottságot, mivel az hatással lehet a kanadai gazdaságra és így a kanadai állampolgárokra.

Ha az eredmény kevéssé egyértelmű, akkor rendbontások következhetnek, és nekünk minden eshetőségre fel kell készülnünk.

– közölte.

Kirsten Hillman, Kanada washingtoni nagykövete sem kívánt interjút adni a Reutersnek a témával kapcsolatban.

Nyilvánosan a kanadai vezetés egy semleges álláspontot képvisel. "Nem fogunk semmilyen módon beleszólni a választási folyamatukba, és ez magába foglalja, hogy nem fogjuk kommentálni se a választási folyamatukat." – nyilatkozta csütörtökön Trudeau. Az Ottawai Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora és egyben Trudeau volt külpolitikai tanácsadója, Roland Paris szerint Kanada jól tette, hogy nem szólt bele az Egyesült Államok politikájába. "Trumpnak már elég világosan megmutatta, hogy bárki ellen megtorlóan lép fel, aki olyan dolgokat mond, amik nem tetszenek neki" - közölte a politológus.

Trump már korábban nyilatkozta, hogy ha nem tartja valósnak az eredményt, és veszít, akkor nem lesz hajlandó elhagyni az Ovális Irodát. Biden erre reagálva mondta, hogy az illetékes hatóságok "pillanatok alatt ki fogják vezetni a Fehér Házból".