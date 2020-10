Kolozsváron tíz napra bezárják az éttermeket, a mozikat és a bárokat a koronavírus miatt

Koronavírus-járvány terjedése miatt hétfőtől Kolozsváron bezárnak az éttermek, kávézók és a kocsmák is – írta a Transindex a Monitorul Cluj cikkére hivatkozva . A lap szerint nemcsak Kolozsváron, hanem a megye több más településén is korlátozásokat vezetnek be, például Szászfenesen, Apahidán, Széken, Erdőfeleken, Szamosújvárnémetiben, Mócson és Székelyjón is. A vendéglátóipari egységeket egyelőre tíz napra zárják be, de ha a helyzet nem javul, akkor meghosszabbíthatják a korlátozásokat. Ezekről a megyei vészhelyzeti bizottság pénteki ülésén döntöttek.

Mircea Abrudean prefektus még csütörtök délután bejelentette, hogy az ezer lakosra eső fertőzöttek száma az elmúlt két hétben a megye több településén, köztük Kolozsváron is meghaladta az 1,5-ös határértéket. Mircea Abrudean pénteken azt mondta: nem szabad esküvőket, keresztelőket sem tartani, de zárt térben előadásokat és koncerteket sem lehet szervezni. A korlátozó intézkedés a mozikra, a bárokra, a diszkókra és a klubokra is érvényes.