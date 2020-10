Hetvenöt éve alapították a sztálinista állampártot, Észak-Korea éhezik, de parádézik

Miközben Észak-Koreát az ág is húzza (lásd idevágó cikkünket), a Munkapárt megalapításának 75. évfordulóját látványos külsőségek közepette ünnepelték meg október 10-én Phenjanban. Mivel hivatalosan nem ismerik el, hogy az éhínségen kívül a koronavírus-járvány is arat a világtól elzárt távol-keleti országban, maszkok nélkül parádéztak a főváros főterén. A központi ünnepségen százezrek vettek részt.

Külföldi tudósítókat nemigen engednek az országba, így a hírszolgáltatásban gyakorlatilag egyeduralkodó állami KCNA hírügynökségre lehet csak támaszkodni a fotók terén. Némelyik kép ugyan olyan, mintha színes szélesvásznú festményt látnánk, de érdekes, hogy még ezeken sem tűnnek túl vidámnak a kivezényelt felvonulók.

Maga a diktátor mindenesetre szokatlan oldalát mutatta meg az ünnepségen népének: Kim Dzsongun évfordulós beszédén annyira elérzékenyült, hogy könnyeit sem tudta visszatartani. Miután a két Korea közti tengeri demarkációs vonalat véletlenül átlépő déli határsértőt járványgyanúsnak tartották, és ezért preventíve megölték, majd a holttestet is elégették, a „bölcs vezető” titulust magára aggató pártvezér kijelentette, hogy egyetlen koronavírusos eset sincs Észak-Koreában.

De még Kim Dzsongun beszédénél is sokatmondóbbak voltak azok a képek, amelyeket a katonai parádéról közvetítettek. Ezen nemcsak a ceremónia léptékei voltak sokkolóak, hanem a felvonultatott haditechnika is: egy eddig soha nem látott interkontinentális ballisztikus rakétát is a nyilvánosság elé tártak. A méreteire jellemző, hogy 11 tengelyes szállító járművön vitték. A Reuters összefoglalójában megszólaltatta az Open Nuclear Network igazgatóhelyettesét, Melissa Hanhamet, aki szerint

ez a fegyver a világ egyik legnagyobb közúti-mobil interkontinentális ballisztikus rakétája lesz, ha működésbe lép.

Emellett a korábban már látott, Hvaszong–15 típusú rakétával is újra ijesztgettek, amely a leghosszabb hatótávolságú, az Egyesült Államokat is elérni képes interkontinentális ballisztikus rakéta. Ez különösen érdekes a közelgő amerikai választások tükrében, mivel az elrettentő erő demonstrálásával a phenjani rezsim egészen más pozícióból ülhet le majd az új amerikai vezetéssel tárgyalni.

Fotó: KCNA

Bár a 75 évre visszatekintve jelentős fejlesztések történtek, és Phenjan egyes részei úgy néznek ki, mintha Dubajban járnánk, egyesek szerint csak Patyomkin-falvakról van szó, a felvételek tanúsága szerint legalábbis nem sokan közlekednek az utcáikon. Az is lehet persze, hogy az emberek a dél-koreai atomveszéllyel történő állandó riogatás miatt inkább a föld alatti bunkereket részesítik előnyben. Ezt szolgálhatja a saját fejlesztésű metró kiépítése is, amelyre szintén büszkén mutogatnak az ország vezetői.

Fotó: KCNA

A tűzijátékkal tűzdelt show érdekessége volt még, hogy a furcsa – talán csak a petárdák jobb érvényesülésével magyarázható – éjszakai időpont ellenére a diktátor szemmel láthatóan izzadt szürke öltönyében (máskor szinte mindig feketét visel), és mögötte az órán éjfélkor megállt az idő. Ahogy 75 éve egész Észak-Koreában is.